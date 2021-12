Amalia de Holanda cumple 18 años: su nueva función como heredera y el fin de su 'anonimato'

Fecha decisiva para Amalia de Holanda. Este martes 7 de diciembre, la primogénita de los reyes Guillermo (54 años) y Máxima (50) celebra sus 18 años, una edad que cambiará su rumbo como heredera de la Corona.

Según desveló la Casa Real hace unas semanas, tras alcanzar la mayoría de edad, Amalia de Holanda deberá afrontar, de forma inminente, un nuevo reto. Este martes 8 de diciembre, un día después de la celebración de su cumpleaños, la futura Reina de los Países Bajos se incorporará al Consejo de Estado. Tal y como establece el artículo 74 de la Constitución, la Princesa tiene "por derecho" un puesto en este órgano, encargado de asesorar al Gobierno y al Parlamento en temas de legislación y gobernanza. Se trata del tribunal administrativo general más alto de los Países Bajos.

Amalia de Holanda en la celebración del 50 cumpleaños de Máxima. Gtres

De acuerdo con el comunicado que difundió la Casa Real de Holanda, está previsto que el rey Guillermo, presidente del Consejo de Estado, presente a su hija ante este organismo, en un acto al que también acudirá la reina Máxima y que tendrá lugar en el Palacio Kneuterdijk de La Haya. Tanto la Princesa como su padre, al igual que el vicepresidente Thom Graaf, pronunciarán un breve discurso. También se espera que la heredera de los Orange, en conmemoración de este histórico momento, plante una lima real en el jardín francés de esta residencia construida en el siglo XVIII.

A partir de ahora, con su incorporación en la mencionada institución, Amalia de Holanda, al igual que su madre -Máxima forma parte del Consejo de Estado desde 2004-, podrá intervenir en las reuniones de la División Asesora. No obstante, su cargo tiene una connotación simbólica, ya que no puede ejercer el derecho al voto. Su participación en este organismo está estipulado en la ley, pero la Princesa no está obligada a asumirla de por vida. Una cláusula de la Constitución especifica que puede cesar en su labor a petición propia.

El 18 cumpleaños de Amalia, además de suponer un nuevo paso en su rol de heredera a la Corona, también le ha abierto camino para salir del 'anonimato' y mostrar una imagen de ella hasta ahora desconocida. Lo ha hecho a través de una biografía, escrita por Claudia de Breij y publicada a mediados de noviembre. En el texto expone su lado más personal y habla sobre su futuro, sus aficiones, sus estudios y su fe. Se trata de una tradición que, en su momento, también cumplieron su padre y su abuela, la reina Beatriz (83) cuando alcanzaron la mayoría de edad. En 1985 Renate Rubinstein publicó el libro Alexander, sobre el actual Rey, y en 1955 Hella Haase hizo lo mismo con Retrato de la princesa Beatriz.

Amalia de Holanda junto a sus padres y hermanas en el posado oficial de verano. Gtres

En el caso de Amalia, su biografía ha sido un verdadero descubrimiento, ya que su vida privada y la de sus hermanas, Alexia (16) y Ariadna (14), se ha mantenido en la absoluta intimidad. Aunque forman parte de una de las casas reales más importantes de Europa, sus padres siempre han procurado llevar su lado personal con discreción.

En su biografía, aunque reconoce que todavía no está lista para tomar el relevo de su padre, confiesa con orgullo está al servicio de su país. "Doy mi vida por Holanda". En el texto, Amalia asegura que actualmente, en caso de que le sucediera algo a su padre, le pediría a Máxima de Holanda que se hiciera cargo de la Jefatura del Estado.

Amalia de Holanda junto a sus padres en un concierto. Gtres

La princesa Amalia también se ha sincerado sobre su futura pareja, ya que al formar parte de la Familia Real de Holanda tiene que pedir permiso al Parlamento para casarse con la persona que elija. No obstante, recientemente el primer ministro, Mark Rutte, confirmó que la hija de Máxima y Guillermo podrá ser Reina aunque se case con una mujer. "Si el hombre que me apoya, a quien amo, quien quiero pasar mi vida no recibe la aprobación del Parlamento, entonces tendremos que ver qué hago".

Amalia de Holanda también ha abordado otros temas y ha reconocido que a veces acude al terapeuta. ¿La razón? Las dificultades que debe afrontar por ser el centro de atención y objeto de críticas, simplemente por ser Princesa y futura Reina de los Países Bajos.

