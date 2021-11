Isabel II busca nuevo personal en medio de su preocupante estado de salud: la gran oferta

La reina Isabel II (95 años) preocupa al mundo entero. Desde mediados de octubre la monarca ha tenido ciertos contratiempos que han hecho saltar las alarmas. El último, el pasado domingo 14 de noviembre, en el Servicio de Domingo de Recuerdo al que la Reina tenía especial deseo de acudir y no fue posible debido a "una lesión muscular en la espalda". Así lo anunció el palacio de Buckingham que, a pesar de la pausada agenda de Su Majestad, ha continuado con sus rigurosas labores. De hecho, el pasado miércoles 17 reapareció en una audiencia en su castillo de Windsor aunque con un aspecto delicado que llamó la atención. Y este domingo, Isabel II también se dejó ver en el doble bautizo de sus bisnietos, el hijo de Eugenia de York y el de Zara Tindall, que recibieron su primer sacramento en la capilla Real de Todos los Santos.

En medio de esta montaña rusa de informaciones acerca de la salud de la soberana, The Royal Household ha compartido en su perfil de LinkedIn seis ofertas en Reino Unido. Quienes estén interesados trabajarán para la monarca británica y tendrán una importante participación en un entorno "extraordinario". Brindarán "un apoyo invaluable a la Reina y la Familia Real, permitiéndoles cumplir con sus deberes y servir a la nación", explican desde la Casa Real. EL ESPAÑOL ha descubierto que estas vacantes, diferentes entre sí, han sido colgadas en la plataforma de empleo la madrugada de este martes 16 de noviembre.

La más llamativa es aquella relacionada con el ingreso privado de la soberana. La Corona busca un Executive Assistant to the Keeper of the Privy Purse, responsable de la gestión financiera de The Royal Household y, en última instancia, de sus servicios de recursos humanos, finanzas, propiedad y viajes para la Casa de la Reina, otros miembros de la Familia Real y The Royal Collection Trust. Por otro lado, supervisará las principales propiedades agrícolas y las actividades comerciales y desempeñará un papel clave en la gestión del Ducado de Lancaster. El seleccionado, además, será fideicomisario de The Royal Collection Trust y presidente del comité de auditoría y riesgos de Historic Royal, del comité de finanzas de la capilla de San Jorge y el Castillo de Windsor.

La reina Isabel durante uno de sus actos institucionales.

Para completar el equipo financiero, la Casa Real también busca un Senior Managemente Accountant, cuya labor está centrada en gestionar informes para subvención soberana y auditorías. Además, ayudará en todos los procesos de control financiero, con el fin de que la monarquía refleje sus mejores prácticas.

Otra de las vacantes es la de Trade Sales an Marketing Officer. Su desafío, tal y como explican en LinkedIn, será promover The Royal Collection Trust, la extensa colección de obras de arte y objetos decorativos de la Corona, en los mercados del Reino Unido. Así, representará a la Casa Real en ferias comerciales, coordinará campañas publicitarias, creará contenido promocional o ideará estrategias para promover a la Casa Real. También buscará nuevas oportunidades de negocios, planificará y organizará reuniones de ventas y administrará sus asociaciones comerciales existentes. A su vez, ayudará con el desarrollo de productos y ejercerá de contacto en diversas organizaciones.

La reina Isabel en las inmediaciones del castillo de Windsor. Gtres

Las tres ofertas restantes están relacionadas con labores de oficio: Castle Attendant, Demi Chef the Partie y Husekeeping Assistant. Quien consiga la primera vacante se encargará de labores como la preparación de reuniones, el arreglo de salas y de todo el espacio del castillo de Windsor. El segundo puesto está centrado en los trabajos de cocina y el tercero, en actividades relacionadas con la limpieza.

Aunque son vacantes muy distintas, todas buscan personas con un mismo principio: capaces de cumplir con estándares excepecionales y las exigencias que implican ser empleado de la reina Isabel II. En ninguna de ellas, se especifica el sueldo. Por lo que, hasta ahora, se desconoce la cantidad que ha dispuesto la monarca para ampliar su equipo en uno de sus momentos más delicados como soberana.

[Más información: Crece la inquietud en Reino Unido por la ausencia constante de Isabel II: ¿qué le pasa a la Reina?]

Sigue los temas que te interesan