Letizia desempolva su cartera de mano de cocodrilo de Varela una década después

La Reina va de exposición en exposición. De hecho, podría hacer y compartir una guía sobre las muestras que merece visitar esta temporada porque ella se las ha visto todas. Si ayer inauguraba una en la Biblioteca Nacional sobre Emilia Pardo Bazán, este jueves 10 de junio de 2021 ha estado con su marido en Granada, inaugurando otra Odaliscas: de Ingres a Picasso.

El entorno escogido no podía ser más maravilloso, el palacio de la Alhambra y lo cierto es que encontrar un look a ese nivel es complicado. Letizia (48 años) no lo ha conseguido, pero digamos que tampoco lo ha intentado. Ha repetido un vestido que le hemos visto muchas veces pero que encima no es especialmente bonito. Es uno más, uno de los muchos que tiene colgado en su armario de Zarzuela y que no llama la atención por encima de ninguno otro. Un rollo, vamos.

DL_u487261_005 Gtres

Se trata de un diseño de la firma francesa Maje, que le vimos por primera vez en julio de 2019 durante una visita a la Escuela de Música de la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo y luego repitió un año después cuando durante el Spanish Tour que se hizo con su marido tras la pandemia, visitaron Mallorca.

Es un vestido con escote de pico cruzado, de manga larga, cintura super ceñida gracias a unas gomas, de corte midi y fluido y de bajo asimétrico. Es de color verde, igual quería Letizia hacerle un guiño a la tierra de Lorca con el 'verde que te quiero verde', estampado con flores, y lo mejor que tiene es la alegría que transmite. Cuando estaba a la venta, tenía un precio de 225 euros.

Letizia ha combinado el vestido de Maje con los salones destalonados de CH Carolina Herrera, en color nude y una cartera de mano que hacía diez años que no le veíamos.

DL_u487261_014 Gtres

Se trata de un bolso de piel de cocodrilo (los animalistas no van a estar muy contentos con este dato) teñida en color morado y firmada por Felipe Varela. Este accesorio le pegaba todo con los pendientes de TOUS que ha lucido ya que son de cuarzo verde y rubíes. El que no ha faltado es el anillo de Karen Hallam.

