El vestido más reivindicativo de Letizia: el importante mensaje que oculta su 'look'

Adiós a los teóricos que aseguran que la reina Letizia (48 años) no da importancia a los looks que elige: Letizia no da puntada sin hilo en cada una de sus apariciones. Y en la de hoy, más. La esposa de Felipe VI (53) ha elegido el vestido más especial de todo el 2021, no es el más elegante, ni el más bonito, pero sí es el que lleva un mensaje alto y claro, puede que el más importante de todos estos meses.

Esta mañana en Madrid la experiodista ha lucido un diseño que está dentro de la primera colección creada por 12 mujeres que han podido sobrevivir a una vida anterior en el horrible mundo de la trata de mujeres, personas que han recuperado su libertad y tienen un trabajo digno dentro de la moda.

Se trata de un proyecto creado por la APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, cuyo taller en la capital española se encuentra en calle Ballesta. Esta nueva colección fue presentada por el diseñador Ulises Mérida, bajo el nombre de LIBRE, y desfiló en la Madrid Fashion Week el pasado mes de abril. Todo el dinero de su venta irá destinado a esta asociación para que puedan comenzar en este nuevo oficio una nueva etapa en sus vidas.

Letizia tiene mucha relación con APRAMP, ya que ha presidido varios actos para dar a conocer la importante labor que realizan. Sin ir más lejos, en marzo del año pasado presidió una mesa de trabajo con esta asociación junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero (33). Pocas semanas después, ya en pleno confinamiento, mantenía una conversación telefónica con su directora, Rocío Mora, para saber cómo estaban viviendo la situación en la que se encontraba todo el país.

Realizado en gris con un estampado estilo raya diplomática tiene un detalle muy original en su hombro en forma de lazo. Letizia lo ha lucido con un cinturón muy fino ajustado a su cintura. Sin duda, un look de working girl que esperamos que repita en muchas ocasiones, perfecto para la reunión que ha tenido esta mañana como Presidenta de Honor de la Asociación de Ayuda Contra la Drogadicción.

Se trata de un diseño que no necesita muchos complementos porque es bastante especial por sí solo, así que los salones negros de Magrit y el bolso de mano a juego de Nina Ricci iban bien para la ocasión. En cuanto a las joyas, ha elegido el anillo de Karem Hallam (o más bien no se ha quitado el anillo de Karem Hallam) y los pendientes de la firma española Gold&Roses en diamantes y oro blanco.

