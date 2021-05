El look más simple de la reina Letizia: el motivo por el que ha 'fallado' en la confirmación de Leonor

Cuando hemos visto la foto de la Familia Real en la confirmación de la Princesa de Asturias hemos pensado que nos habíamos equivocado de día. En un primer vistazo hemos tenido que comprobar la fecha, pensando que era la imagen de un acto cualquiera de la agenda de la Casa Real, no un día tan importante para Leonor (15 años). ¿Por qué nuestro error? Porque el look de Letizia (48) no ha podido ser simple, soso y poco de vestir.

La esposa de Felipe VI (53) sigue jugando a pasar desapercibida, pero este viernes se ha pasado en la apuesta por desaparecer. Estamos en un momento complicado para todos y entendemos que no es época para estrenos y glamour, pero con todo lo que tiene guardado en su armario de Zarzuela, Letizia podía haber lucido un poco más regia en la confirmación de su hija mayor.

Letizia ha combinado una blusa de Maksu con unos pantalones negros de Hugo Boss. Efe

La experiodista ha vuelto a cometer el mismo error que cometió el día de la Pascua Militar, el pasado 6 de enero, cuando estrenó esta blusa de Maksu, que es bonita para irte a tomar una cerveza con tus amigas, pero muy poco de vestir para un acto como aquel y tampoco como aquel y tampoco como el de este viernes.

Y es que el diseño de la prenda va más hacia un estilo sport que hacia lo que protocolo pide para un acto como este. Con las mangas abullonadas y unos botones negros XL en un lateral, ha sido bastante decepcionante.

En cuanto a los complementos, la Reina se ha decantado por su clásico bolso de Nina Ricci. Efe

Letizia la ha la ha combinado con unos pantalones negros firmados por Hugo Boss, estilo cropped. El look ha tenido tan poca importancia que no se ha puesto ni sus habituales tacones, ya que se ha calzado unos salones de Isabel Abdó del estilo Kitten Heels.

En la mano ha llevado el bolso de Nina Ricci que no se quita últimamente y que es lo único que merece la pena de todo el outfit, porque aunque estamos cansadas de verlo, es ideal.

Letizia tampoco ha innovado en las joyas. Ha lucido pendientes y anillo repetido. Efe

En una jornada en importante como la de hoy, era un buen momento para lucir alguna de las joyas maravillosas que tiene en su joyero de Zarzuela y que a este look tan soso le podían haber dado la vida. Sin embargo, hemos vuelto a llevar los mismos pendientes y el mismo anillo de siempre.

Nuestra Reina es así: deslumbra en un acto en Fitur con un mono blanco espectacular y nos decepciona en un día tan importante como la confirmación de Leonor.

[Más información: Letizia apuesta por la formalidad y elige un outfit de 'jefa' en su reunión con la FEDEPE]