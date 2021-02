Letizia desempolva su vestido confeti de Massimo Dutti para dos audiencias en palacio

Hoy no podía fallar. Su estilo de mujer trabajadora depurado y perfecto tenía que salir esta mañana de miércoles a relucir. La reina Letizia (48 años) recibía en Zarzuela a la Asociación de Empresarias Españolas y pensábamos que iba a elegir un look de working girl, pero lo que más nos gusta de nuestra Reina es que es una continua sorpresa; ella nunca hace lo que los demás esperamos.

Tras la decepción de que este pasado martes no acudiera con su marido, Felipe VI (53), al 40 aniversario del intento de Golpe de Estado del 23F, nos tenemos que conformar con unas audiencias en casa con poco glamour, y en la línea de sosería habitual que ya ha cogido este 2021 y que parece que no vamos a dejar. Porque es cierto que hoy nos esperábamos un traje de chaqueta gris, pero el cambio que ha hecho pues tampoco es para tirar cohetes.

El vestido rescatado de la Reina. Redes Sociales

La esposa de Felipe VI ha sacado de su armario un vestido negro con estampados de círculos de colores. En realidad son como planetas. Se trata de un diseño de Massimo Dutti, su firma favorita de Inditex con Uterqüe.

Como casi todo lo lucido en lo que llevamos de año, no es un estreno, ya se lo vimos el 26 de enero del año pasado, antes de que el coronavirus interrumpiera nuestras vidas, cuando lo eligió para lucirlo en la inauguración de la Feria de Turismo de Madrid, Fitur.

El vestido confeti de Massimo Dutti de Letizia. Redes Sociales

El vestido, al que la marca bautiza como confeti es de corte evasé, con el cuello redondo, bajo asimétrico y manga larga ligeramente abullonada. Cuando llegó al armario de Zarzuela tenía un precio de 99,99 euros. Como ya ocurrió en Fitur, Letizia lo ha combinado con los mismos salones en color teja que combinan piel y ante de Magrit. Tiene la cartera de mano a juego, pero no va a llevar bolso dentro de casa, ¿no?

Como joyas, pues ya sabéis, pendientes xxs y el anillo de Karem Hallam. Esperemos que la joyera le haya mandando unos cuantos, porque la publicidad que le ha hecho la Reina no tiene precio. El caso es que el día de hoy no pasará a la historia del armario de Letizia como un look del que todos nos vamos a acordar. Thank you, next, que decía Ariana Grande (27).

