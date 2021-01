Muere Lady Mary Colman, prima de la reina Isabel II

Isabel II (94 años) ha comenzado el año con una triste noticia. El 2 de enero falleció su prima hermana materna, Lady Mary Colman, a los 88 años, en la casa de Norfolk donde vivía con su esposo, Sir Timothy Colman.

Lady Mary, cuyo nombre de nacimiento era Mary Bowes-Lyon, era hija del capitán Michael Bowes-Lyon, uno de los nueve hermanos de la Reina madre, y su mujer, Elizabeth Margaret Cator. Tenía una hermana gemela, Lady Patricia, un hermano mayor, Fergus Michael, y uno menor, Michael Albemarle.

El príncipe Carlos y Lady Mary Colman, en una foto compartida en redes sociales. Redes sociales

Durante su vida, Lady Mary Colman mantuvo una relación muy cercana con la monarca británica. Tanto, que era habitual verla con los Windsor en su residencia de Balmoral, Escocia, o en la casa de campo que tienen en Sandringham. Ambas, se acompañaron en los momentos más especiales de sus vidas. Isabel II asistió junto a su hermana, la princesa Margarita, a la boda de su prima materna, celebrada en 1951 en la Iglesia de San Bartolomé el Grande de Londres.

Tras su matrimonio con Sir Timothy Colman, Lady Mary tuvo cinco hijos -James, Matthew, Sabrina, Emma y Sarah- de los que la reina Isabel II siempre estuvo al tanto. Años más trade, completaron la familia numerosa 10 nietos y 16 bisnietos que hoy lloran su triste partida.

Más allá de su vida familiar, Lady Mary se dedicó, como suele ocurrir con los miembros de la realeza, a las causas sociales y benéficas. La prima de la monarca británica tuvo un rol indispensable en la creación de Norfolk Millennium Trust for Cares, una fundación que presta ayuda a los cuidadores no remunerados y demuestra su importante labor. En concreto, ejerció de presidenta de la Eastern Daily Press We Care 2000 Appeal, lanzada en 1998 "para establecer un fideicomiso caritativo duradero que brindara ayuda financiera y práctica a los cuidadores no remunerados en sus funciones cruciales y a menudo infravalorados". También fue presidenta, durante 27 años y hasta 2001, de la Norfolk Autistic Society, dedicada a personas con autismo, y ayudó a organismos como la Cruz Roja.

Lady Mary Colman era una apasionada por los animales. Redes sociales

Por otro lado, según ha informado la prensa británica, Lady Mary compartía una pasión con la reina Isabel II. Era amante de los animales y en especial, tenía afición por los perros. De hecho, en su vida adulta tuvo varias mascotas. A la prima de la Reina también le gustaba a música. De hecho, cantaba y tocaba el piano de oído. Por otro lado, disfrutaba viendo jugar al club de fútbol Norwich City y visitando la catedral de Norwich. Mientras tanto, mantenía un negocio de flores secas, llamado Flora Desicca, con tres amigos.

Tras su fallecimiento, los familiares de Lady Mary han expresado que fue "amada por todos los que la conocieron". Además, un "gran apoyo" para su esposo y sus hijos, tanto en su vida comercial, como en su rol de mujer y madre.

