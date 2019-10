El doble estreno de Letizia: plumas y nueva firma para el concierto de Oviedo

Estamos de estreno en Oviedo. La Familia Real ha llegado a la capital asturiana con muchas novedades, la más importante el debut de la Princesa de Asturias Leonor de Borbón (13 años) y de su hermana Sofía (12) en los Premios. Las infantas han estado este jueves por la tarde en el acto de bienvenida que les ha brindado la ciudad, pero sus padres, Felipe VI (51 años) y Letizia (47), han decidido que para el concierto de la orquesta de la Fundación Princesa de Asturias, acto con el que tradicionalmente comienzan los galardones, se fueran a dormir porque ya era tarde. El viernes será el gran día.

El Auditorio Príncipe Felipe es el escenario elegido por la Reina para dejar a todos sin palabras con sus looks. Unos años por llevar unas joyas increíbles, otros por lucir mini vestidos o transparencias. El caso es que la noche del jueves se habla tanto o más que del outfit del viernes. Letizia no ha defraudado y por primera vez desde que la conocemos ha llevado plumas.

Los Reyes, Felipe y Letizia, presidiendo el concierto previo a los premios Princesa de Asturias. Gtres

Pero no unas plumas cualquiera sino unas firmadas por The 2nd Skin Co, una de las marcas más punteras de la moda española y que se estrena en el armario de Letizia. La Reina ha lucido un look esta noche en Oviedo deliciosamente elegante y hace mucho tiempo que no decíamos estos. Se trata de un conjunto formado por un pantalón y un top en forma de corsé en color rosa polvo. Pertenece a la colección de este otoño invierno de la marca.

El protagonista es el top de tafetta palabra de honor estilo corsé elaborado a base de mini plisados rematados con plumas de avestruz en la parte superior del escote y cintura marcada por un lazo negro a modo de cinturón.

Detalle de los pendientes de la reina Letizia. Gtres

Los dos diseñadores, dueños de la firma, han adaptado un poco el diseño. Mientras que el top original llevaba volantes, para la Reina estos han sido sustituidos por plumas. Un acierto, es mucho más bonito. Al corsé le acompaña un lazo negro que cae hasta casi las rodillas. Una preciosidad. Letizia lo ha combinado con unos salones en negro de Magrit y una cartera de mano a juego que lleva muchas temporadas en su armario.

Felipe y Letizia en el palco de autoridades del auditorio Príncipe Felipe. Gtres

Como se trata de un acto de noche, la esposa de Felipe VI se ha recogido el pelo en un moño bajo un poco despeinado. Además, ha vuelto a lucir el eyeliner rojo al más puro estilo Euphoria. En las orejas, los impresionantes pendientes de diamantes negros de la firma De Grisogono. Desde luego, después del look de esta noche, superarlo el viernes en la alfombra azul del Teatro Campoamor va a estar complicado.

