Letizia estrena su enésimo vestido rojo para homenajear a la selección española de baloncesto

Si el rojo es el color que siempre decimos que mejor le sienta a la reina Letizia (46), hoy no podía ser de otra manera. Los reyes de España, Felipe VI (51 años) y su esposa, Letizia, han recibido al equipo de baloncesto de la Selección Española que este domingo 15 de septiembre se hizo en China con el trofeo de campeón del mundo.

Total, que Letizia se ha mimetizado con el equipo y se ha vestido a tono, como una más del equipo campeón. El caso es que este lunes por la mañana se comentaba que hubiera estado bien que alguno de los dos, Felipe o Letizia, hubiera presidido la final contra Argentina. Zarzuela alega que por la situación política (el Rey ha comenzado las consultas para intentar proponer un candidato a presidente), no han hecho posible el viaje a China.

Sin embargo, la Reina podía haber acudido. Pero lo que no puede ser, no puede ser. Se les recibe en el salón Magnolia y todos tan contentos. Y más si nos vestimos con los colores del equipo nacional.

Felipe y Letizia junto a la Selección Nacional de Baloncesto en el Palacio de la Zarzuela. Gtres

Letizia ha estrenado vestido. Sí, aunque nos suene porque se parece a los cientos que tiene, lo cierto es que es nuevo. Como este acto no estaba programado en la agenda, hemos improvisado un poco el look y sinceramente, a veces es mejor que cuando lo piensas mucho. El vestido nuevo de la Reina es un traje sin mangas, ceñido en la cintura y con falda de corte midi. Lo más llamativo es la cremallera que lo recorre de arriba hasta pasada la cadera.

Es bonito y teniendo en cuenta que estamos terminando el verano es apropiado, dentro de poco, y muy a su pesar, tendrá que taparse los brazos y dejar de lucir músculo. El vestido es bonito, no lo vamos a negar, pero empieza a llegar al infinito el número de looks superparecidos por no decir iguales que tiene la esposa de Felipe VI en el armario.

La reina Letizia estrena vestido rojo con sandalias de Carolina Herrera. Gtres

Igual de sorprendente empieza a ser el número de colores en los que tiene los zapatos de ante destalonados de Carolina Herrera que ha lucido esta tarde. Se los hemos visto en camel, en negro, en azul marino, en nude y hoy en color rojo. Ha debido encargar toda la colección posible en esta piel. Le resultan cómodos y punto. Además, hoy era un día para estar a la altura, nunca mejor dicho, y necesitaba unos buenos tacones sino quería parecer bajita al lado de su marido y todas las torres de la selección española de baloncesto.

Los Reyes en el Salón Magnolia de Zarzuela. EFE

En cuanto a las joyas, Letizia ha lucido su anillo de oro de Karen Hallam, del que no se despega. Y en las orejas, los pendientes que casi siempre se pone cuando va de rojo, hechos de diamantes y rubíes. El caso es que esta semana, que ya estaba excepcionalmente llena con cuatro actos, nos ha regalado este de extra.

