Una imagen para la historia: Matías Prats, Franganillo y Ana Blanco vuelven al Telediario por los 70 años de TVE

Suyas fueron las voces que acompañaron a millones de espectadores a los acontecimientos que marcaron nuestra historia reciente.

Aquellos periodistas que pusieron palabras a las imágenes del 11-S, el 11-M la caída del Muro de Berlín, el terror de ETA, las guerras y las grandes crisis sociales están de vuelta con motivo del 70 aniversario de RTVE, que se celebrará el próximo 28 de octubre.

Para conmemorarlo, la cadena pública ha reunido a algunos de los presentadores más icónicos del Telediario para rendir homenaje a "los pioneros de la televisión".

Muchos ya están retirados y otros, en cambio, continúan en activo en cadenas privadas. Es el caso de Matías Prats, emblema de Antena 3, y Carlos Franganillo, director de Informativos Telecinco desde 2024.

"Vuelven a Torrespaña para participar en un Telediario muy especial, gracias también a la generosidad de Atresmedia y Mediaset", destaca la Corporación.

Será en El Telediario de nuestras vidas, una edición especial del Telediario 2 que se emitirá el próximo lunes 19 de octubre.

La idea es de Carlos del Amor, la realización corre a cargo de Antonio Casado y Pepa Bueno estará a los mandos.

Pedro Piqueras junto a Carlos del Amor y Pepa Bueno. RTVE

Intervendrán leyendas como Iñaki Gabilondo, Pedro Piqueras, Olga Viza, María Escario, Lorenzo Milá, Manuel Campo Vidal y Paco Montesdeoca.

Durante los 45 minutos de emisión se repasará las noticias más relevantes de estas siete décadas.

No obstante, este no será el único evento especial que han preparado los Servicios Informativos de TVE por sus 70 años.

El jueves 15, el Telediario 1 ofrecerá una edición especial desde Robledillo de la Jara, un pueblo de 80 habitantes situado en la sierra norte de Madrid, a una hora de la capital.

Matías Prats y Olga Viza. RTVE

La elección del lugar tiene un fuerte valor simbólico, puesto que la plaza del ayuntamiento se llama Plaza de Televisión Española. Un nombre que se remonta a los inicios de TVE.

Gracias al programa Destino TV, el pueblo tuvo su primer televisor. En señal de agradecimiento, pusieron el nombre de TVE a su plaza mayor.

Montesdeoca con Mónica López. RTVE

Iñaki Gabilondo, junto a Pepa Bueno y Carlos del Amor. RTVE

Desde ahí, y con sus habitantes como público, el Telediario realizará una emisión en directo presentada por Alejandra Herranz.

La información del tiempo y la de los deportes también se trasladarán hasta Robledillo con un guiño, por ejemplo, a la rudimentaria forma de dar el tiempo en aquellos orígenes.

En la parte musical, contará con la participación de la Orquesta y Coro de RTVE, que interpretará sintonías antiguas.

Además, el TD-1 buceará en el archivo de televisión más importante de este país, el Archivo RTVE, para recordar los orígenes de los informativos, pero también los de la ficción, con series icónicas como Verano Azul o Cañas y Barro o el teatro de Estudio 1.

'Informe Semanal'

Informe Semanal, además, se adelanta este sábado 10, a la conmemoración con una edición especial que contará con Mari Carmen García Vela, que estuvo durante 12 años al frente del espacio de reportajes más longevo de TVE.

De la mano de García Vela, el espacio hablará de la actualidad, pero también hará un repaso por la historia de la televisión y recordará algunos de los programas que han quedado marcados en la memoria colectiva.

También habrá espacio para los rostros más recordados de la televisión, con especial atención a las mujeres que abrieron diversos caminos en el mundo de la comunicación de nuestro país.