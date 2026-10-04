Hoy en Prime Video la película de fantasía que cambió el cine en 2025: 155 minutos que expanden una serie de éxito

La exitosa 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' crece en el streaming y ahora se estrena en Prime Video, junto a otros servicios como Netflix e incluso Disney+, para llevar el fenómeno de la obra de Koyoharu Gotōge a un público aún más grande.

En 2025, Ufotable revolucionó por completo la industria cinematográfica al posicionar el anime en lo más alto de la cartelera mundial, con una recaudación total de 793 millones de dólares en todo el mundo, por encima de superproducciones de Warner como 'Superman' de James Gunn.

Habiendo consolidado la animación japonesa como un reclamo en la gran pantalla, la compañía tiene ya en marcha las dos próximas películas de 'Kimetsu no Yaiba' para continuar la historia de Tanjiro Kamado a través de las salas comerciales en busca de un éxito masivo que no pare de escalar.

Prime Video estrena 'Kimetsu no Yaiba'

El filme se ubica tras los acontecimientos del arco del Entrenamiento de los Pilares y con los protagonistas de la historia haciendo frente a las Lunas Superiores para así acabar con la amenaza de Muzan.

Sirviendo como una especie de introducción para el arco final de la serie, 'La fortaleza infinita' concatena una serie de brutales enfrentamientos entre los Pilares y los mayores demonios del mencionado Muzan a través de una animación sin fisuras que ha maravillado a la industria.

A pesar de que anteriormente el anime ya había brillado en la gran pantalla, nunca lo había hecho como con la producción dirigida por Haruo Sotozaki, quien firma unas coreografías sensacionales sobre unos fondos impresionantes y extremadamente realistas en muchos casos.

Además de ser la película más exitosa a nivel comercial y en la taquilla, dentro del género anime, también es de las más queridas y aplaudidas por la crítica, y es que en muchos ámbitos es considerada una adaptación perfecta.

Lo único malo de todo esto es que, por el momento, no se han desvelado detalles oficiales sobre el estreno de la secuela de 'La fortaleza infinita'. Tanto la segunda como la tercera entrega están en marcha, pero desde Ufotable no han compartido información.

Según los últimos rumores, es posible que se produzca un anuncio importante en la próxima Jump Festa en relación al futuro de 'Kimetsu no Yaiba', pero solamente son especulaciones. No obstante, parece el escenario ideal para dar a conocer el siguiente proyecto cinematográfico de la historia de Tanjiro, que tiene el listón muy alto tras el éxito de 2025.