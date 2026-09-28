Movistar Plus+ se une a RTVE por 'Rocío', la miniserie sobre la vida de Rocío Jurado: reparto completo y primeras imágenes

La vida de Rocío Jurado se plasmará en televisión con una miniserie de cuatro capítulos y que ha unido a RTVE y a Movistar Plus+.

Hasta ahora, se sabía que la cadena pública había puesto en marcha este proyecto con Boomerang TV detrás de la producción. Sin embargo, este lunes se ha conocido que la plataforma también se ha sumado.

Movistar Plus+ vuelve a aliarse con RTVE. Meses atrás, la Corporación compró los derechos de Anatomía de un instante, la serie que hablaba sobre la Transición y que había estrenado la plataforma el pasado 20 de noviembre de 2025.

Además, la plataforma vuelve a sumergirse en el universo de Rocío Jurado después de haber lanzado este año la serie documental La Más Grande, un trabajo que contó con el apoyo de su familia y, en concreto, con el de su hija Rocío Carrasco.

Susana Córdoba, que interpreta a Rocío Jurado en su etapa adulta, y Carmen Fernández Raigón, que da vida a la artista en su etapa más joven, serán las actrices que encabezan el reparto de Rocío, que es así como se llama la serie.

La ficción recorre el camino de la artista desde sus orígenes hasta su consagración como 'La más grande'.

Junto a ellas, la serie cuenta con un amplio reparto formado por Martiño Rivas, Miquel Fernández, Víctor Clavijo, Antonio Velázquez, Adelfa Calvo, Teresa Hurtado de Ory, Carlos Bernardino, Pol Hermoso, Javier Veiga, Miguel Hermoso, Jaime López Almagro, Marta Sánchez Hoyos, Raquel Infantes y María de la Luz.

Imagen de 'Rocío'. RTVE y Movistar Plus+

Imagen de 'Rocío'. RTVE y Movistar Plus+

Rocío está dirigida por Humberto Miró, con Luis Santamaría como productor ejecutivo de Boomerang TV y David Montoya como director de segunda unidad. Está creada por Aurora Guerra, que firma también los guiones junto a Juan Beiro.

La serie se ha rodado desde mediados de junio en Chipiona y Madrid, dos escenarios fundamentales en la trayectoria vital y artística de la cantante.

El rodaje ha transcurrido en más de 66 localizaciones y escenarios reales, que incluyen la Finca Yerbabuena, el Santuario de Nuestra Señora de Regla, los Teatros Lara y Calderón, el Palacio de la Trinidad, el Hotel Meliá Castilla, el Museo del Ferrocarril o las Bodegas González Byass, entre otros.

Así es 'Rocío'

Rocío es una producción biográfica que recorre la vida de una de las artistas más importantes y trascendentes de la cultura popular española.

Desde su infancia luminosa en Chipiona hasta sus primeros años de lucha en Madrid y su consagración definitiva como 'La más grande', la serie retrata el ascenso de una mujer excepcional que transformó la canción española, rompió moldes dentro y fuera del escenario y llevó su voz mucho más allá de nuestras fronteras.

Susana Córdoba da vida a Rocío Jurado en la serie 'Rocío'. RTVE y Movistar Plus+

Pero esta no es solo la historia de una estrella. Es también el retrato de una época y de una mujer adelantada a su tiempo: una artista libre, poderosa y profundamente moderna, capaz de conquistar al público sin renunciar a su carácter, a su ambición ni a su verdad.

A través de su carrera, sus grandes hitos musicales, sus viajes, sus escenarios y su dimensión internacional, la serie muestra cómo Rocío Jurado se convirtió en un icono popular, emocional y artístico.

Desde una mirada respetuosa y alejada del sensacionalismo, la ficción se acerca con sensibilidad a la Rocío más íntima: la hija, la amiga, la esposa, la madre y la mujer que existía detrás del mito.

Una vida marcada por el talento, el sacrificio, el amor, la determinación y una forma única de estar en el mundo. La historia de una artista irrepetible que le cantó a una época y contribuyó a transformarla.