Más de 325 millones de visualizaciones: la película de acción y comedia de 1 hora y 57 minutos disponible en Netflix

Hay películas que consiguen convertirse en auténticos fenómenos dentro de Netflix y que, años después de su estreno, continúan entre las producciones más populares de la plataforma. Es el caso de Alerta roja, la superproducción de acción y comedia protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot.

La película, estrenada en 2021, tiene una duración de 1 hora y 57 minutos y combina persecuciones, robos, humor y aventuras alrededor de tres personajes que terminan obligados a colaborar pese a encontrarse en lados muy diferentes de la ley.

Su estreno se convirtió en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de Netflix. Según los datos publicados por la propia plataforma, Alerta roja acumuló más de 325 millones de horas vistas durante sus primeros 28 días.

'Alerta Roja' Netflix Netflix

La historia comienza con el agente del FBI John Hartley, interpretado por Dwayne Johnson, siguiendo la pista de Nolan Booth, uno de los ladrones de arte más buscados del mundo y al que da vida Ryan Reynolds. Su objetivo es capturarlo antes de que consiga hacerse con uno de los objetos más codiciados del mercado negro.

Pero la investigación da un giro cuando aparece en escena Sarah Black, conocida como "El Alfil", una sofisticada ladrona interpretada por Gal Gadot. A partir de ese momento, los tres personajes quedan atrapados en una persecución internacional llena de engaños y cambios de alianzas.

Lo que parecía una investigación policial acaba convirtiéndose en una inesperada asociación. Hartley y Booth tendrán que colaborar para intentar adelantarse a Black, aunque confiar el uno en el otro no resulta precisamente sencillo.

La película aprovecha precisamente la química entre sus tres protagonistas para combinar las grandes escenas de acción con momentos de humor.

Ryan Reynolds aporta al personaje de Booth buena parte de sus habituales comentarios irónicos, mientras Dwayne Johnson interpreta al agente que intenta mantener el control en medio del caos. Gal Gadot, por su parte, se convierte en la principal rival de ambos.

A lo largo de la historia, los personajes recorren diferentes escenarios mientras intentan hacerse con unas piezas de enorme valor. Las persecuciones, los robos y los continuos giros hacen que la película mantenga un ritmo elevado durante prácticamente todo su metraje.

El éxito de la película llevó a Netflix a poner en marcha nuevas entregas. Alerta roja 2 y Alerta roja 3 fueron anunciadas como secuelas, con el regreso previsto de Johnson, Reynolds y Gadot, aunque la evolución de estos proyectos ha estado marcada por diferentes cambios y retrasos.

Mientras tanto, la primera película continúa disponible en Netflix. Con sus 117 minutos de duración, Alerta roja ofrece una combinación de acción, comedia y aventuras pensada para quienes buscan una película ligera y de ritmo rápido.