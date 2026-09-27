Hoy en Netflix: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción con tan solo dos temporadas

Netflix guarda en su catálogo algunas de las grandes producciones de ciencia ficción de los últimos años. Entre ellas se encuentra una serie que sorprendió por su particular visión del futuro, su estética ciberpunk y una historia en la que la muerte deja de ser necesariamente el final.

Se trata de Altered Carbon, una ficción que cuenta con dos temporadas y que todavía puede verse en la plataforma. La serie, creada por Laeta Kalogridis a partir de la novela homónima de Richard K. Morgan, plantea un futuro en el que la tecnología ha transformado por completo la existencia humana.

Los recuerdos y la conciencia pueden almacenarse digitalmente y trasladarse a otros cuerpos, conocidos como "fundas", haciendo posible que una persona continúe viviendo incluso después de que su cuerpo haya muerto.

‘Altered Carbon’ tendrá segunda temporada con nuevo protagonista Netflix

En este mundo aparece Takeshi Kovacs, un antiguo soldado que lleva 250 años muerto cuando es devuelto a la vida en un nuevo cuerpo. Su regreso no responde a un simple avance tecnológico: un poderoso magnate necesita que resuelva el misterio de su propio asesinato.

A cambio de descubrir quién acabó con su vida, Kovacs podrá recuperar su libertad. La investigación se convierte así en la puerta de entrada a un universo en el que nada es exactamente lo que parece.

La identidad, la memoria y la propia idea de la muerte quedan en entredicho mientras el protagonista intenta descubrir qué ocurrió realmente y quién está detrás de la muerte que debe investigar.

La primera temporada, estrenada en 2018, estuvo protagonizada por Joel Kinnaman como Kovacs y contó también con intérpretes como James Purefoy, Martha Higareda y Renée Elise Goldsberry. Para la segunda entrega, el personaje pasó a estar interpretado por Anthony Mackie.

Más allá de su argumento, Altered Carbon destaca por una estética marcada por el género ciberpunk, los escenarios futuristas, la acción y una atmósfera oscura. Netflix la clasifica además dentro de géneros como ciencia ficción, thriller, crimen y aventuras.

La segunda temporada llegó en 2020 con ocho episodios y retomó la historia de Kovacs, que continúa buscando a Quellcrist Falconer mientras se enfrenta a nuevos misterios y asesinatos.

Takeshi Kovacs en Altered Carbon Netflix

Eso sí, quienes se acerquen ahora a la serie deben saber que no habrá una tercera temporada. Netflix canceló Altered Carbon después de sus dos temporadas, por lo que la producción quedó cerrada con los episodios estrenados hasta 2020.

En total, la ficción suma 18 episodios repartidos entre sus dos temporadas: diez correspondientes a la primera y ocho a la segunda. Actualmente continúa disponible en Netflix en España.

Una propuesta para quienes busquen ciencia ficción con investigación criminal, acción y un futuro en el que cambiar de cuerpo puede ser tan sencillo como cambiar de ropa. Porque en este universo, morir ya no significa necesariamente desaparecer.