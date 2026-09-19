Hoy en Disney+ la olvidada película de dragones y fantasía que adapta una saga de éxito: 99 minutos de espadas y brujería

'El legado' fue una de las sagas de fantasía más populares de principios de los 2000 y logró extenderse con éxito durante toda una década, acumulando un incontable número de seguidores que, a día de hoy, continúan defendiendo la obra de Christopher Paolini a capa y espada.

En 2006, de la mano del director Stefen Fangmeier, el colosal relato de dragones, espadas y brujería intentó dar el salto a la gran pantalla con una ambiciosa producción bajo el manto de la antigua 20th Century Fox y estrellas como Jeremy Irons, John Malkovich y Robert Carlyle.

Sin embargo, el resultado no fue demasiado bueno a pesar de que la compañía acabó pariendo uno de los clásicos más indiscutibles del siglo: 'Eragon', nombre por el cual se conoce a la obra de Paolini a grandes rasgos aún a pesar de que hace referencia solamente al primer libro.

La película, protagonizada por un joven Ed Speleers, no funcionó del todo mal en la taquilla, pero fue un fracaso para la major, acumulando 249 millones de dólares en base a un presupuesto de 100 millones.

El problema principal, sin duda, fue la crítica de los profesionales y el público, que no perdonó ciertas licencias creativas a la hora de adaptar las páginas originales y sepultó el largometraje durante sus primeras semanas de vida.

'Eragon' prepara su resurrección

Ahora, no obstante, 'Eragon' prepara su resurrección en forma de serie y es el momento ideal para recuperar esa primera adaptación, disponible en Disney+, que se ha convertido en una joya para los mayores seguidores de este universo de fantasía cargado de brujería.

La historia de esta primera entrega nos transporta al mítico bosque de la región de Alagaësia, donde el joven granjero Eragon (Edward Speleers) descubre una preciosa y rara piedra azul.

Para que su familia pueda pasar el duro invierno, el muchacho decide cambiarla por alimentos, pero descubre asombrado cómo un dragón sale de lo que parecía una piedra pero, en realidad, era un huevo.

Si bien es cierto que a la producción se le notan las costuras a estas alturas -y es que el cine ha evolucionado muchísimo y los efectos ya no son los que eran- 'Eragon' posee un encanto inexplicable que envuelve al espectador en una nube de magia y oscuridad donde los dragones y los jinetes resurgen para acabar con un terrible tirano.

La nueva serie de 'Eragon' todavía no tiene fecha de estreno, por su parte, pero esta vez Disney quiere hacer las cosas bien: va a contar con el mismo Paolini como supervisor y productor. Veremos si el proyecto es capaz de sanear los errores del pasado, pero antes toca disfrutar de la obra "original" que no tuvo demasiada suerte en cines.