Hoy en Prime Video: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y aventura con una duración de 142 minutos

Hay películas que consiguen convertir una historia de supervivencia en un auténtico espectáculo cinematográfico. Es el caso de Marte, una de las grandes producciones de ciencia ficción y aventura de los últimos años, protagonizada por Matt Damon y dirigida por Ridley Scott.

Con una duración de 142 minutos, la cinta combina tensión, humor y emoción en una historia ambientada a millones de kilómetros de la Tierra.

La película sigue a Mark Watney, un astronauta que forma parte de una misión tripulada a Marte. Durante una peligrosa tormenta, la tripulación se ve obligada a abandonar el planeta y regresar a la Tierra, convencida de que Watney ha muerto después de que este desaparezca durante la evacuación.

El personaje de Matt Damon en 'Marte' y su huerto de patatas Twentieth Century Fox Omicrono

Sin embargo, Mark sobrevive. El problema es que se encuentra completamente solo en Marte, sin posibilidad de comunicarse con la Tierra y con unos recursos muy limitados. A partir de ese momento comienza una carrera contrarreloj en la que tendrá que utilizar todos sus conocimientos para mantenerse con vida.

Matt Damon se pone en la piel de este astronauta que debe enfrentarse a una situación extrema utilizando la ciencia, la creatividad y su capacidad para no rendirse.

La película convierte una buena parte de su supervivencia en un ejercicio de ingenio: conseguir alimentos, aprovechar los recursos disponibles y encontrar una manera de contactar con quienes se encuentran a millones de kilómetros de distancia.

Mientras Watney intenta sobrevivir en el planeta rojo, en la Tierra la NASA descubre que el astronauta sigue con vida. Comienza entonces una operación para intentar encontrar la manera de traerlo de vuelta a casa, mientras sus antiguos compañeros de misión también deben tomar decisiones que ponen en riesgo sus vidas.

Estrenada en 2015, Marte consiguió convertirse en uno de los grandes éxitos de la ficción de aquella década. La cinta fue especialmente reconocida por su combinación de espectáculo y una historia de supervivencia que mantiene la tensión sin renunciar a momentos de humor.

Además de Matt Damon, el reparto cuenta con nombres como Jessica Chastain, Jeff Daniels, Sean Bean o Sebastian Stan, entre otros. Ridley Scott, responsable de títulos fundamentales del género como Alien, vuelve a adentrarse en el terreno de la ciencia ficción.

Con sus 142 minutos de duración, Marte puede disfrutarse en la plataforma de Amazon Prime Video. Una aventura espacial que sigue siendo una de esas películas capaces de mantener al espectador pendiente de la pantalla hasta el último minuto.