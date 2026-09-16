Telecinco anuncia la vuelta de Joaquín Prat 108 días después: "Hablar claro no es una opción, es una obligación"

Joaquín Prat está de vuelta. El presentador ultima su regreso a Telecinco tras permanecer alejado de los platós durante las últimas semanas para disfrutar de su permiso de paternidad y sus vacaciones.

La cadena ya ha puesto fecha a su regreso: será el próximo lunes, 21 de septiembre, cuando el comunicador vuelva a ponerse al frente de una nueva temporada de El tiempo justo.

El regreso traerá consigo, además, un cambio importante para el formato. El tiempo justo abandona las tardes —su hueco lo ocupa ahora El verano se mueve, con Ion Aramendi al frente— para instalarse en la franja matinal.

Telecinco acomete así una reestructuración de su mañana que situará al programa de Joaquín Prat entre dos de sus principales magacines.

El tiempo justo arrancará a las 12:00 horas, justo después de El programa de Ana Rosa, y permanecerá en antena hasta las 13:30 horas, cuando dará comienzo Vamos a ver, con Patricia Pardo al frente.

Los tres espacios llevan el sello de Unicorn Content, la productora presidida por Ana Rosa Quintana.

Cuando Joaquín Prat vuelva a ponerse delante de las cámaras habrán pasado exactamente 108 días desde su última aparición en Telecinco.

📹Promo del regreso de Joaquín Prat a Telecinco con 'El tiempo justo', el próximo lunes a las 12.00h pic.twitter.com/LypOiLYa0v — Tweets de tele (@teletuits) September 16, 2026

Fue el pasado 5 de junio cuando el comunicador se despidió de su audiencia con un sincero mensaje en el que dejó patente lo complicado que había sido el curso para el formato, siempre bajo la sombra de la cancelación.

"Hoy es el último programa que presento de El tiempo justo, al menos de esta temporada. Ha sido una temporada complicada, muy dura".

"Lo único que ha hecho que mantenga la ilusión ha sido mi equipo, la gente con la que trabajo todos los días", aseguró entonces.

Ahora, tres meses y medio después, Prat regresa con un mensaje directo.

La promo que anuncia su vuelta a la cadena principal de Mediaset muestra al presentador caminando por las calles de Madrid mientras reivindica una de las señas de identidad que han marcado su trayectoria televisiva: hablar claro.

"Si por algo me conocen es porque nunca me he callado. Porque hay momentos en los que hablar claro no es una opción, es una obligación", afirma.

"Es el momento de salir a la calle, de contar lo que realmente está pasando, de daros voz y de que os escuchen. Vuelve El tiempo justo", añade el presentador en la pieza promocional.

Batalla en las mañanas

Su regreso a las mañanas de Telecinco se produce, además, en un momento especialmente relevante para la competencia en esta franja.

Espejo Público ha experimentado un notable crecimiento de audiencia después de eliminar el bloque dedicado a la crónica social.

El matinal de Susanna Griso alcanzó este martes un 15,6% de cuota de pantalla, su mejor resultado desde abril de 2025.

El avance de Antena 3 también ha estrechado la distancia con Mañaneros 360, que afronta esta temporada con Jesús Cintora al frente junto a Adela González.

La batalla se concentra especialmente entre las 10:35 y las 13:25 horas, precisamente el tramo en el que irrumpirá El tiempo justo con Joaquín Prat.