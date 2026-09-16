Muere Conchita Hurtado, la popular vidente en la televisión en los años 90 y pionera en el tarot telefónico

Conchita Hurtado en una de sus visitas a 'Sálvame'. Telecinco

Tristísima noticia la que ha trascendido este miércoles. La popular vidente Conchita Hurtado ha fallecido este martes, 15 de septiembre. Así lo ha confirmado la cuenta oficial de la tarotista en Instagram.

"Hoy nos ha dejado Conchita", empieza el comunicado. "Hoy es un día muy triste para todos los que tuvimos la suerte de conocerla".

"Se nos va una gran vidente, pero sobre todo una gran persona, de esas que dejan huella y que son imposibles de olvidar".

Los más allegados de Conchita destacan de ella que "tenía una luz especial, una forma única de llegar a las personas y un corazón enorme".

"No habrá dos en la Tierra como ella. Su recuerdo, su cariño y todo lo que nos dio permanecerán siempre con nosotros", se añade.

El texto termina anunciando que el entierro se celebrará este jueves, 17 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, en el Cementerio de La Almudena, Madrid.

"Descansa en paz, Conchita. Gracias por todo. Siempre estarás en nuestros corazones".

Noticia en actualización

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