Más de 33 millones de visualizaciones en Netflix en menos de un mes: la película de suspense que arrasa

Netflix está arrasando el streaming con su última superproducción de suspense. La compañía está especializada en el género y demuestra, una vez más, que reina en este terreno con sus espeluznantes historias de terror y misterio.

En esta ocasión, la gigante roja ha apostado por una película que adapta las páginas de Alex North con un reparto de élite, encabezado por Robert De Niro y seguido por Adam Scott, Michelle Monaghan, Hamish Linklater y otras leyendas como el propio Michael Keaton.

Estrenada el pasado 28 de agosto, 'Susurran tu nombre' lleva liderando la plataforma desde hace prácticamente un mes, siendo el contenido más destacado del catálogo tanto a nivel de crítica como en volumen de espectadores.

Acumulando ahora mismo más de 33 millones de visualizaciones y un total de 63 millones de horas vistas, el largometraje dirigido por James Ashcroft está siendo un auténtico pelotazo que sirve para reivindicar la buena mano de Netflix con este tipo de títulos, sin rival en streaming.

Netflix arrasa con su última película

La trama nos ubica rápidamente en la acción y es toda una declaración de intenciones: "Tras la desaparición de su hijo, un viudo pide ayuda a su distanciado padre, un inspector de policía jubilado que encarceló años atrás a 'The Whisper Man', un asesino en serie infanticida relacionado con el caso".

Con una propuesta oscura y una puesta en escena que a veces hasta recuerda a la misma 'The Sinister', la película de Ashcroft quita el aliento desde el minuto uno, con un caso espeluznante y de corte de investigación policíaca tradicional donde los protagonistas se ven inmersos en una situación límite.

Si bien es cierto que no reinventa nada, 'Susurran tu nombre' se las apaña para hacerse un hueco en el saturado mercado del streaming postulándose como uno de los títulos más interesantes de la temporada de Netflix, con un equipo de actores que ofrece sus mejores dotes interpretativas.

Además, siempre es un placer ver en pantalla al grandísimo Robert De Niro, que sigue extendiendo su trayectoria en el servicio de Ted Sarandos con producciones que realmente brillan por su calidad.

Habrá que ver cómo termina 'Susurran tu nombre' su recorrido en la plataforma en términos de visualizaciones, pero por ahora no va nada mal y apunta a ser una película imprescindible para este año, que ha estado caracterizado por grandes lanzamientos en lo que atañe al ámbito de la pequeña pantalla.