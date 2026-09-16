Iker Jiménez gana a Broncano en la batalla del 'access' y Griso firma su mejor dato desde abril de 2025 en Antena 3

Las audiencias de este martes se saldan con la victoria de Iker Jiménez a David Broncano en el access prime time, una franja nuevamente controlada por El Hormiguero de Pablo Motos.

En una noche condicionada por el fútbol — jugaba el Real Madrid—, Horizonte (9,6% y 1.102.000 espectadores) superó a La Revuelta (9,2% y 1.062.000).

El programa de Broncano contó ayer con la visita del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y del director de orquesta Jordi Savall.

El programa de actualidad de Cuatro confirma su buen momento en el access, donde empieza a plantar batalla a Broncano por el segundo puesto.

Hay que recordar que, desde esta semana, Horizonte arranca antes, a partir de las 21:10 horas, si bien se trocea la emisión en dos.

IMPARABLE #Horizonte en @cuatro registrando un 9.6% de share y 1.102.000 espectadores



🌅 2.960.000 espectadores conectaron con el programa



👏🏾 Enorme siendo la 2º OPCIÓN de la franja



❤️ Supera la media del canal en un +21.9%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/WWCjEVyXig — Dos30' (@Dos30TV) September 16, 2026

#LaRevueltaTVE con Franco Colapinto alcanza un 9.2% de share y congrega una media de 1.062.000 espectadores en la noche de @la1_tve



⚡️ Más de 3.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Yo4ZdWqbYI — Dos30' (@Dos30TV) September 16, 2026

Lo que nada cambia es que El Hormiguero sigue ocupando el primer puesto. La entrega de anoche marcó un 12,9% (1.456.000) en Antena 3, coincidiendo con la visita de los actores José Coronado y Martiño Rivas.

El fútbol, por cierto, marcó un 8,7% (974.000) en Movistar Plus+. First Dates (8,2% y 936.000 en Telecinco) y El Intermedio (5,8% y 665.000) completan el access.

Récord para 'Espejo'

Por otra parte, las audiencias dan una alegría a Susanna Griso. Espejo Público marcó un 15,6% de share, su mejor resultado desde abril de 2025. Además, firma su emisión más vista del curso.

En el tramo de coincidencia (10:35 a 13:25), el magacín de Antena 3 registra un 14,1% de cuota, solo 8 décimas menos que Mañaneros 360 (14,9%) en La 1.

¡WOW! @EspejoPublico firma MÁXIMO ANUAL con un 15.6% de share y una media de 373.000 espectadores en @antena3com



🟠 Se queda a solo seis décimas de LIDERAR



🟠 Mejor dato desde abril de 2025



🟠 Más de 2.1 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ARiTkhYhoO — Dos30' (@Dos30TV) September 16, 2026

Sí logra imponerse, en cambio, a El programa de Ana Rosa: en el tramo de coincidencia, el espacio de Antena 3 firma un 17,1% frente al 13,2% del programa de Telecinco, una diferencia de casi cuatro puntos.

No obstante, La 1 sigue teniendo el control de la franja matinal con el tándem formado por Silvia Intxaurrondo, con La hora de La 1 (19,4%), y Jesús Cintora, con Mañaneros 360 (14,8%).

La tendencia al alza positiva de Espejo Público podría explicarse, en parte, por los cambios introducidos en su escaleta, con la eliminación del bloque de crónica social y una mayor apuesta por la información política y de sucesos.

Además, este martes, las Noticias de la mañana, que presenta Manu Sánchez, consiguió su mejor dato desde diciembre (18,4%).