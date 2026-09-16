Iker Jiménez gana a Broncano en la batalla del 'access' y Griso firma su mejor dato desde abril de 2025 en Antena 3
'Horizonte' sigue fuerte en Cuatro y empieza a amenazar el segundo puesto de 'La Revuelta', que cae al 'unidígito' en La 1.
'Espejo Público' continúa su tendencia al alza al firmar la entrega más vista del curso.
Más información: Vivas golea a Sánchez y Pablo Motos a Wyoming, aunque ‘El Intermedio’ logra su segundo mejor dato de audiencia del año
Las audiencias de este martes se saldan con la victoria de Iker Jiménez a David Broncano en el access prime time, una franja nuevamente controlada por El Hormiguero de Pablo Motos.
En una noche condicionada por el fútbol — jugaba el Real Madrid—, Horizonte (9,6% y 1.102.000 espectadores) superó a La Revuelta (9,2% y 1.062.000).
El programa de Broncano contó ayer con la visita del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y del director de orquesta Jordi Savall.
El programa de actualidad de Cuatro confirma su buen momento en el access, donde empieza a plantar batalla a Broncano por el segundo puesto.
Hay que recordar que, desde esta semana, Horizonte arranca antes, a partir de las 21:10 horas, si bien se trocea la emisión en dos.
IMPARABLE #Horizonte en @cuatro registrando un 9.6% de share y 1.102.000 espectadores— Dos30' (@Dos30TV) September 16, 2026
🌅 2.960.000 espectadores conectaron con el programa
👏🏾 Enorme siendo la 2º OPCIÓN de la franja
❤️ Supera la media del canal en un +21.9%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/WWCjEVyXig
#LaRevueltaTVE con Franco Colapinto alcanza un 9.2% de share y congrega una media de 1.062.000 espectadores en la noche de @la1_tve— Dos30' (@Dos30TV) September 16, 2026
⚡️ Más de 3.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Yo4ZdWqbYI
Lo que nada cambia es que El Hormiguero sigue ocupando el primer puesto. La entrega de anoche marcó un 12,9% (1.456.000) en Antena 3, coincidiendo con la visita de los actores José Coronado y Martiño Rivas.
El fútbol, por cierto, marcó un 8,7% (974.000) en Movistar Plus+. First Dates (8,2% y 936.000 en Telecinco) y El Intermedio (5,8% y 665.000) completan el access.
Récord para 'Espejo'
Por otra parte, las audiencias dan una alegría a Susanna Griso. Espejo Público marcó un 15,6% de share, su mejor resultado desde abril de 2025. Además, firma su emisión más vista del curso.
En el tramo de coincidencia (10:35 a 13:25), el magacín de Antena 3 registra un 14,1% de cuota, solo 8 décimas menos que Mañaneros 360 (14,9%) en La 1.
¡WOW! @EspejoPublico firma MÁXIMO ANUAL con un 15.6% de share y una media de 373.000 espectadores en @antena3com— Dos30' (@Dos30TV) September 16, 2026
🟠 Se queda a solo seis décimas de LIDERAR
🟠 Mejor dato desde abril de 2025
🟠 Más de 2.1 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ARiTkhYhoO
Sí logra imponerse, en cambio, a El programa de Ana Rosa: en el tramo de coincidencia, el espacio de Antena 3 firma un 17,1% frente al 13,2% del programa de Telecinco, una diferencia de casi cuatro puntos.
No obstante, La 1 sigue teniendo el control de la franja matinal con el tándem formado por Silvia Intxaurrondo, con La hora de La 1 (19,4%), y Jesús Cintora, con Mañaneros 360 (14,8%).
La tendencia al alza positiva de Espejo Público podría explicarse, en parte, por los cambios introducidos en su escaleta, con la eliminación del bloque de crónica social y una mayor apuesta por la información política y de sucesos.
Además, este martes, las Noticias de la mañana, que presenta Manu Sánchez, consiguió su mejor dato desde diciembre (18,4%).