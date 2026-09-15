Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas en sus visitas a 'El intermedio' y a 'El Hormiguero'.

Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas en sus visitas a 'El intermedio' y a 'El Hormiguero'. Atresmedia

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Vivas golea a Sánchez y Pablo Motos a Wyoming, aunque ‘El Intermedio’ logra su segundo mejor dato de audiencia del año

La entrevista al presidente de Ceuta anota un 17% en 'El Hormiguero', mientras que la visita del presidente del Gobierno firma un 12% en el espacio de laSexta.

Más información: Vivas emociona a Pablo Motos y a Trancas y Barrancas: "No podemos pasar página, está en juego la integridad de España"

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Juan Jesús Vivas y Pablo Motos ganan el pulso de audiencia a Pedro Sánchez y El Gran Wyoming.

El Hormiguero y El Intermedio se enfrentaron este lunes en un duelo televisivo marcado por la política.

Pese a que ambos espacios pertenecen a Atresmedia, arrancaron la semana con una apuesta ambiciosa: reunir a los dos presidentes del momento. En otras palabras: el grupo de San Sebastián de los Reyes salió victorioso por partida doble.

Óscar Puente acudió este miércoles a 'La Mesa' de Cristina Pardo.

En términos globales, El Hormiguero lideró con claridad el access prime time al registrar un 16,7% de cuota de pantalla y 1.940.000 espectadores, según los datos de Fifty5Blue (Kantar Media) recogidos por las diferentes consultoras.

El programa de Trancas y Barrancas logra su día más visto desde el 16 de marzo.

Por su parte, la visita de Pedro Sánchez permitió a El Intermedio firmar su segundo mejor resultado del año, con un 9,3% de share y 1.103.000 espectadores.

El programa presentado por El Gran Wyoming solo fue superado este año por el especial emitido en abril con motivo de su 20º aniversario, que alcanzó un 10,2% de cuota de pantalla.

Se trata, además, de la emisión más vista de la cadena desde marzo de 2025. La entrevista a Sánchez se convierte así en la más vista desde Rufián en Lo de Évole el 2 de marzo de 2025.

Si se analizan exclusivamente las entrevistas, la de Juan Jesús Vivas en El Hormiguero (de 22:00 a 22:38 horas) se impone con un 17% de share y 2.094.000 espectadores.

En El Intermedio, la entrevista a Pedro Sánchez (de 21:51 a 22:24 horas) registra un 12% de cuota de pantalla y 1.469.000 espectadores.

De este modo, Vivas y Motos superaron a Sánchez y Wyoming en cinco puntos de share y 625.000 espectadores durante sus respectivas entrevistas.

'Horizonte' sigue fuerte

Más allá del choque político entre los presidentes, La Revuelta de Broncano fue segunda opción en el access (10,3%).

El programa de La 1 tuvo a Mala Rodríguez y Florentino Fernández, concursantes de la edición de leyendas de MasterChef Celebrity, como invitados.

Horizonte, por su parte, continúa fuerte en Cuatro. El programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter anota un 9,2%.

Hay que recordar que el espacio de actualidad adelantó este lunes su inicio a las 21:10. First Dates cierra el access en Telecinco (8,6).

Prime time

Después, En tierra lejana hace bueno el arrastre de El Hormiguero y lidera en prime time con un 13,7% de share.

La serie turca supera tanto a MasterChef Celebrity Legends como a La isla de las tentaciones, que firman un empate técnico (12,3%).

Mención especial merece el regreso de En el punto de mira cuatro años después a Cuatro. El programa de reportajes de Boro Barber firmó un sensacional 10,8% de share en el segundo canal de Mediaset.