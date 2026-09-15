Vivas golea a Sánchez y Pablo Motos a Wyoming, aunque ‘El Intermedio’ logra su segundo mejor dato de audiencia del año

Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas en sus visitas a 'El intermedio' y a 'El Hormiguero'. Atresmedia

Juan Jesús Vivas y Pablo Motos ganan el pulso de audiencia a Pedro Sánchez y El Gran Wyoming.

El Hormiguero y El Intermedio se enfrentaron este lunes en un duelo televisivo marcado por la política.

Pese a que ambos espacios pertenecen a Atresmedia, arrancaron la semana con una apuesta ambiciosa: reunir a los dos presidentes del momento. En otras palabras: el grupo de San Sebastián de los Reyes salió victorioso por partida doble.

En términos globales, El Hormiguero lideró con claridad el access prime time al registrar un 16,7% de cuota de pantalla y 1.940.000 espectadores, según los datos de Fifty5Blue (Kantar Media) recogidos por las diferentes consultoras.

El programa de Trancas y Barrancas logra su día más visto desde el 16 de marzo.

Por su parte, la visita de Pedro Sánchez permitió a El Intermedio firmar su segundo mejor resultado del año, con un 9,3% de share y 1.103.000 espectadores.

El programa presentado por El Gran Wyoming solo fue superado este año por el especial emitido en abril con motivo de su 20º aniversario, que alcanzó un 10,2% de cuota de pantalla.

LÍDER ABSOLUTO @El_Hormiguero en el arranque de la semana en @antena3com



🐜 Firma un 16.7% de share y una media de 1.940.000 espectadores



🐜 A 6.3 puntos de la 2º opción



🐜 Más de 4.4 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/gJQ4MxV68m — Dos30' (@Dos30TV) September 15, 2026

DATAZO de @El_Intermedio en @laSextaTV con la visita de Pedro Sánchez al registrar un 9.3% de share y una media de 1.103.000 espect.



👔 2º MEJOR DATO DEL AÑO



👔 Más de 3 millones de espectadores únicos



👔 La parte de la entrevista crece a un 12% y 1.469.000 espect.… pic.twitter.com/iNc7mYOF5h — Dos30' (@Dos30TV) September 15, 2026

Se trata, además, de la emisión más vista de la cadena desde marzo de 2025. La entrevista a Sánchez se convierte así en la más vista desde Rufián en Lo de Évole el 2 de marzo de 2025.

Si se analizan exclusivamente las entrevistas, la de Juan Jesús Vivas en El Hormiguero (de 22:00 a 22:38 horas) se impone con un 17% de share y 2.094.000 espectadores.

En El Intermedio, la entrevista a Pedro Sánchez (de 21:51 a 22:24 horas) registra un 12% de cuota de pantalla y 1.469.000 espectadores.

De este modo, Vivas y Motos superaron a Sánchez y Wyoming en cinco puntos de share y 625.000 espectadores durante sus respectivas entrevistas.

'Horizonte' sigue fuerte

Más allá del choque político entre los presidentes, La Revuelta de Broncano fue segunda opción en el access (10,3%).

El programa de La 1 tuvo a Mala Rodríguez y Florentino Fernández, concursantes de la edición de leyendas de MasterChef Celebrity, como invitados.

#Horizonte inicia la semana de manera EXCELENTE en el access de @cuatro con un 9.2%, 1.076.000 y 3.162.000 espectadores únicos



🔝 +19.8% de plusvalías



👁️ Desde ayer mismo @navedelmisterio , @carmenporter_ & Co comienzan a las 21:10 horas #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/MgfyYlad5g — Dos30' (@Dos30TV) September 15, 2026

#LaRevueltaTVE en la noche de @la1_tve alcanza un 10.3% de share y congrega una media de 1.219.000 espectadores



➡️ Comienza en un 9.4% y termina en un 13.5%



➡️ Más de 3.7 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ft3E9eNqcn — Dos30' (@Dos30TV) September 15, 2026

Horizonte, por su parte, continúa fuerte en Cuatro. El programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter anota un 9,2%.

Hay que recordar que el espacio de actualidad adelantó este lunes su inicio a las 21:10. First Dates cierra el access en Telecinco (8,6).

Prime time

Después, En tierra lejana hace bueno el arrastre de El Hormiguero y lidera en prime time con un 13,7% de share.

La serie turca supera tanto a MasterChef Celebrity Legends como a La isla de las tentaciones, que firman un empate técnico (12,3%).

#EnTierraLejana sigue con grandes datos y LIDERA en la noche de @antena3com al registrar un 13.7% de share y una media de 868.000 espectadores



➡️ Más de 1.6 millones de espectadores conectaron en algún momento con la serie turca#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/QEEjUoQ3Dd — Dos30' (@Dos30TV) September 15, 2026

Mención especial merece el regreso de En el punto de mira cuatro años después a Cuatro. El programa de reportajes de Boro Barber firmó un sensacional 10,8% de share en el segundo canal de Mediaset.