Así es 'La huella del crimen', el nuevo programa de Telemadrid presentado por Alfonso Egea que revoluciona el 'true crime'

Telemadrid estrena este martes 15 (22:45), La huella del crimen, un formato de true crime que no solo relata casos, sino que los investiga en directo ante la cámara.

Producido por Mediacrest (El cazador), el programa viene a dar una vuelta de tuerca al género porque cada episodio se plantea como una investigación abierta, construida paso a paso desde los primeros hechos hasta el esclarecimiento de las incógnitas clave.

La huella del crimen invita al espectador a acompañar al equipo en la reconstrucción de los hechos, con acceso a material exclusivo: documentos, informes policiales, imágenes y pruebas que permiten descubrir nuevas claves de algunas de las investigaciones criminales más relevantes de España.

El objetivo es que el público no reciba un relato ya cerrado, sino que participe del proceso de análisis y contraste de hipótesis.

Al frente de cada investigación está Alfonso Egea, periodista especializado en sucesos y crónica negra con más de 25 años de experiencia, conocido por su trabajo en programas de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa, como El tiempo justo o Vamos a ver.

Egea estará acompañado por cuatro especialistas: el guardia civil y doctor en Derecho Rafael Morales; el periodista de investigación Juan Luis Galiacho; el médico forense Borja Moreno; y la abogada penalista y criminóloga Paloma García.

Juntos contrastan hipótesis, analizan pruebas y contextualizan los hechos con rigor.

📺Telemadrid estrena ‘La huella del crimen’, un nuevo formato de true crime que reconstruye los casos criminales más impactantes



⏰ Este martes 15 de septiembre, a las 22:45h



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Uso de la IA

El programa se desarrolla en un plató diseñado como centro de investigación, donde se muestran documentos y pruebas reales.

Una de sus grandes novedades es el uso de inteligencia artificial para que Alfonso Egea se introduzca virtualmente en los escenarios del crimen y explique “desde el propio lugar” cómo se desarrolló la investigación y qué elementos fueron determinantes para resolverla.

Además, los expertos realizan demostraciones en el set apoyadas en procedimientos de medicina forense, balística, ciberseguridad y grafología, acercando al espectador a la escena.

Entre los crímenes que aborda esta primera tanda figuran los de Marta del Castillo, Traspinedo, la Guardia Urbana, Chiloeches, Manzanares, Ana María Henao y Álex, así como el conocido como caso del Cachopo.

Todos ellos, sucesos que marcaron la crónica negra española y que ahora se revisitan con una mirada centrada en la investigación policial y judicial.