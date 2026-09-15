Hoy en Netflix la considerada heredera de 'Harry Potter': la adaptación de una inmensa saga de fantasía y magia

La adaptación de la obra de Soman Chainani. La escuela del bien y del mal

'Harry Potter' es una de las mayores historias de fantasía de la historia del entretenimiento. Desde su adaptación cinematográfica no han sido pocas las producciones televisivas y para la gran pantalla que han ido llegando al sector para replicar el éxito de la obra de J.K. Rowling, y Netflix intentó "crear" su propio universo de magia allá en 2022.

Llevando a la pequeña pantalla las páginas de Soman Chainani, la gigante del streaming estrenó 'La escuela del bien y del mal' hace cuatro años bajo la dirección del célebre Paul Feig, quien ha estado a cargo de títulos como 'Un pequeño favor' y más recientemente la aplaudida 'La asistenta'.

La obra de Chainani, de gran éxito y extensión con un total de hasta seis volúmenes, cuenta la historia de dos mejores amigas, Sophie y Agatha, que son transportadas a una escuela mágica donde se entrena a los futuros héroes y villanos de los cuentos de hadas.

Una aventura mágica fallida

A pesar de las colosales expectativas que había tras el estreno de esta esperada producción para los seguidores más fieles de 'La escuela del bien y del mal', la adaptación fue un fracaso a muchos niveles y Netflix perdió el interés en desarrollar una saga para llevar a su servicio la historia completa.

Partiendo de una sólida base en lo que a valores de vestuario, efectos digitales y puesta en escena se refiere, con un elenco interpretativo compuesto por estrellas de alto nivel como Charlize Theron, Michelle Yeoh, Laurence Fishburne y Rob Delaney, la compañía de Ted Sarandos no logró convencer a la crítica, que vapuleó el proyecto.

Las constantes referencias a 'Harry Potter' pesaron demasiado a la película y eso hizo que una infinidad de espectadores vieran el relato con unas expectativas demasiado elevadas, hundiendo con ello el recorrido del filme entre lo más visto del catálogo.

Sin embargo, con el paso del tiempo el largometraje ha encontrado su lugar en el género de la fantasía y ahora no son pocos los que defienden su valentía por presentar un nuevo mundo mágico en un tiempo donde Hogwarts reina por encima de todo -de hecho, ahora mismo se está llevando a cabo un reboot en HBO-.

Tanto las interpretaciones del elenco como la escenografía, así como la narrativa de 'La escuela del bien y del mal', hacen que la adaptación merezca por lo menos una oportunidad. Y más ahora, que los proyectos originales escasean.

A pesar de que no veremos más películas de la obra de Chainani, por lo menos a corto plazo, la dirección del siempre acertado Paul Feig merece la pena y no está nada mal ver cómo se puede dar forma a un mundo mágico adolescente desde otra perspectiva, fuera de la historia que todos conocemos.