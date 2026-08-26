David Trigo, el científico que ha alcanzado los 100 programas en 'Pasapalabra': 27 triunfos, 44 'sillas azules' y 49.800 euros

David Trigo ya es un histórico de Pasapalabra. El científico bioquímico barcelonés formará parte del selecto club de los centenarios del concurso de Antena 3.

Será este miércoles, 26 de agosto, cuando el concursante llegue a los 100 programas.

Volverá a pelear con Javier Alonso, con su único rival desde que aterrizó en el formato de Roberto Leal en Antena 3 el pasado 13 de abril.

El bote ya roza el millón de euros, al ascender a 946.000 en la emisión de este miércoles.

Desde entonces, la rivalidad entre David y Javier ha cogido el testigo de la histórica pugna entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual, que acabó con la consecución del bote más alto de la historia de Pasapalabra.

En su paso por el programa, David Trigo lleva acumulados 49.800 euros de sus victorias parciales, por los 94.200 que suma Javier en las 130 entregas en las que ha participado.

En el balance general, lo cierto es que el barcelonés es claramente el perdedor del duelo. Javier suma 43 victorias por las 27 de David, mientras que ambos han firmado 29 empates.

David Trigo en AlaZ, la nueva prueba final de 'Pasapalabra'. Atresmedia

Por lo tanto, David ha estado 44 veces en la cuerda floja -contando el día que debutó-, es decir, en la Silla Azul.

A esto hay que añadir que tanto David como Javier han tenido una dificultad añadida. Y es que, han sido los primeros concursantes en batirse en AlaZ, la prueba que remplazó a El Rosco.

Desde su estreno, la balanza se ha equilibrado y las cifras están mucho más parejas: Javier acumula 18 victorias por las 15 de David.

En esta nueva etapa, además, ambos concursantes han firmado 15 tablas.

El nivel es tan alto, que tanto David como Javier han conseguido un máximo de 23 aciertos, quedándose a solo 2 definiciones de llevarse el premio.

Así las cosas, el duelo entre ambos se encuentra en su punto álgido, a pocos días de que Pasapalabra tenga que competir con Rueda la letra, el nuevo concurso que Telecinco estrenará con El Rosco como prueba final.

La vida de David Trigo

David Trigo nació en Barcelona en agosto de 1995. Es hijo único y vive con su madre, aunque mantiene una relación muy cercana con su padre y con el resto de su familia.

"Actualmente vivo con mi madre, pero intento visitar a mi padre cada semana", explica.

También guarda una buena relación con la mujer de su padre, a la que considera "una segunda madre", y con su hijo, al que considera su hermano porque ambos se han criado juntos.

En cuanto a su formación, David ha estudiado Bioquímica y Neurociencias.

David Trigo en 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra'. Atresmedia

Además, cuenta con un Grado Superior en Administración de Sistemas y Redes (ASYR), con perfil especializado en Ciberseguridad. Una trayectoria que encaja con su carácter inquieto y su interés por seguir aprendiendo.

Fuera de los estudios, la lectura ocupa un lugar importante entre sus aficiones. Le gustan especialmente las novelas de alta fantasía, como El Señor de los Anillos o El archivo de las Tormentas.

También disfruta de las series, sobre todo de los thrillers y el suspense, con títulos como True Detective y Fargo. A ellas suma ficciones con un marcado trasfondo político o socioeconómico, como The Wire y Succession.

Los videojuegos de puzles, los podcasts, la música y los viajes completan sus principales aficiones.

David Trigo y Javier Alonso en 'Pasapalabra'. Atresmedia

David se define como una persona "muy vehemente", además de nerviosa, charlatana y, sobre todo, curiosa.

Su llegada a Pasapalabra tuvo, además, un impulsor muy cercano: su mejor amigo, Álex. Ambos estudiaron juntos y fue él quien le animó a presentarse al casting.

Al principio, David no lo veía claro: "Yo le decía que no, que eso era mucho nivel para mí".

Sin embargo, terminó dando el paso y hoy dedica muchas horas a prepararse para cada programa.

Lo hace estudiando y leyendo sobre todo tipo de temas, una tarea que asegura disfrutar. "Mi sueño era Pasapalabra y lo estoy cumpliendo. El gran sueño es el Bote", reconoce.

Y si algún día consigue llevárselo, su idea es viajar a Japón. También le gustaría hacer un safari por África. A más largo plazo, guarda otro proyecto personal: publicar una novela.