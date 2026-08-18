Inés Ballester ficha por la productora de Ana Rosa: este es su nuevo programa tras su adiós a 'Cine de barrio'

"Que la disfrutéis y hasta siempre, adiós". Con estas palabras, Inés Ballester daba paso a Cateto a babor, la última película de Cine de barrio tal y como lo conocíamos hasta ahora.

No era una despedida cualquiera. La presentadora decía adiós al contenedor de cine clásico español después de que RTVE decidiera pasar el programa de La 1 a La 2 el próximo curso. Lo hará sin la tertulia que solía preceder a la emisión de la cinta de turno.

Una semana después de la salida de Inés Ballester de la cadena pública, se ha oficializado su nuevo proyecto en televisión.

La comunicadora de 67 años se pone al frente de Historias de la peluquería, un formato producido por Unicorn Content, la compañía presidida por Ana Rosa Quintana, y que se verá en las cadenas autonómicas de Madrid y Comunitat Valenciana.

Historias de la peluquería se estrenará en À Punt este jueves 20 (22.45), mientras que en Telemadrid lo hará a través de su canal de OTT, a las 19:00.

Inés Ballester en 'Historias de la peluquería'. Unicorn Content

Hay que recordar que Inés Ballester fue un rostro vinculado a ambos canales en el pasado. En Telemadrid presentó formatos como Está pasando o Juntos, y en los inicios de À Punt condujo En casa d'Inés.

Historias de la peluquería se adentra en las historias que se viven en el día a día de cuatro salones. Dos se encuentran la Comunitat Valenciana, Zaira Luna, en Torrent, y Disorder, en el centro de Valencia.

Y los otros dos se ubican en la Comunidad de Madrid, la peluquería de autor de Leonor Villaverde, en Guzmán el Bueno, y el salón Sauvage de Laura, en el barrio de El Pilar.

Las peluquerías son mucho más que espacios dedicados a la imagen: son lugares de encuentro, transformación y confidencias, donde cada cliente llega con una historia propia.

📺 @apunt_media y @telemadrid estrenan ‘Historias de la Peluquería’, un formato original de Unicorn Content, conducido por @Ines_ballester el jueves 20 de agosto.



✨Diez programas que recogen las historias cotidianas que surgen en dos peluquerías de la Comunitat Valenciana y dos… pic.twitter.com/qwnVayfKV4 — Unicorn Content (@unicorntves) August 18, 2026

Al frente de estos espacios se encuentran profesionales carismáticos que, además de transformar la imagen de sus clientes, se convierten en confidentes y acompañantes emocionales.

Prepararse para una boda o un evento especial, afrontar una entrevista de trabajo, relajarse tras una jornada intensa, arreglarse para una cita a ciegas o, simplemente, cortar las puntas o renovar las mechas son algunos de los motivos que llevarán a nuestros protagonistas a visitar sus salones de confianza.

Primeros protagonistas

El primer programa de la serie (cuenta con un total de diez) arranca con las historias de Niobe y Tere, abuela y nieta, que demuestran que la edad no entiende de modas.

Dani, un joven con melena larga se enfrenta a las tijeras con más miedo del que esperaba.

Yaiza, tras sufrir un cáncer recupera su pelo a la vez que su sonrisa, Antonia, artista, renace con un cambio que le da la vida.

Emily, madre primeriza quiere volver a sentirse guapa de nuevo, y Nicolás descubre que el mejor tratamiento a veces no es el del pelo sino el del alma.