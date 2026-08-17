Dónde ver en streaming 'Héroes' y 'Nashville' en España, las dos grandes series de la actriz Hayden Panettiere

Shock total de la industria audiovisual después de conocerse este domingo, 16 de agosto, la muerte de la actriz Hayden Panettiere, a los 36 años. Por el momento, no ha trascendido la causa del fallecimiento.

La actriz era uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense de los años 2000 y 2010.

Comenzó a trabajar siendo una niña, alcanzando la fama internacional gracias a dos personajes que terminaron definiendo buena parte de su trayectoria: Claire Bennet en Héroes y Juliette Barnes en Nashville.

También participó en películas como Scream 4, Scream VI y Titanes: Hicieron historia.

Y en mayo de este año, publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que hablaba de algunos de los momentos más difíciles de su vida.

'Héroes'

Estrenada en 2006, Héroes sigue a un grupo de personas que descubren que poseen habilidades extraordinarias. Como se decía, Panettiere daba vida a Claire Bennet, una animadora de instituto capaz de regenerarse después de sufrir heridas.

La serie, que tuvo cuatro temporadas y 78 episodios, convirtió a la actriz en una estrella y le valió, entre otros reconocimientos, el Saturn Award a la mejor actriz secundaria de televisión en 2007 y un Teen Choice Award en 2008.

Hayden Panettiere en 'Héroes'. Amazon Prime Video

En el streaming, Héroes está disponible en nuestro país en Netflix, Movistar Plus+ y SkyShowtime.

En España, Héroes se emitió en televisión en abierto. Telemadrid estrenó la serie el 15 de febrero de 2007 y, posteriormente, llegó a otras cadenas autonómicas como TV3, ETB, Canal 9, Aragón TV, Castilla-La Mancha TV y TV Canaria.

Y antes pudo verse en Sci-Fi, el canal de pago de Digital+.

'Nashville'

En 2012, Panettiere se puso en la piel de Juliette Barnes, una joven estrella del country que compite con la veterana Rayna James (Connie Britton).

La rivalidad entre ambas, sus carreras y sus vidas personales centran esta serie de seis temporadas, que también permitió a la actriz mostrar sus dotes como cantante.

En España, Nashville no se emitió en abierto: se estrenó en Movistar Series, donde también llegaron sus temporadas posteriores.

Panettiere recibió sus dos nominaciones al Globo de Oro como mejor actriz de reparto por su papel, en 2013 y 2014.

Actualmente, la serie está disponible en España en Amazon Prime Video.