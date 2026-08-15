Ryan De Nino, concursante del programa de televisión 'Married at First Sight', muere repentinamente a los 40 años

Ryan De Nino, estrella del programa 'Married at First Sight', ha perdido a la vidaa los 40 años. Redes sociales.

El universo de los reality shows vive hoy un día de consternación. Ryan De Nino, participante de la segunda temporada del exitoso formato Married at First Sight, ha fallecido de forma repentina a los 40 años en Nueva Jersey.

La noticia ha sacudido a los seguidores del famoso programa de la televisión estadounidense, aunque, según ha adelantado el portal TMZ, los detalles sobre las causas de su muerte se mantendrán en la más estricta intimidad por deseo expreso de su familia.

Su hermana Melissa ha sido la encargada de confirmar la triste pérdida a través de un emotivo homenaje en Facebook, acompañado de un álbum fotográfico que repasaba la vida del joven.

Ryan De Nino, estrella del programa 'Married at First Sight', ha fallecido a los 40 años. @ryandenino

"Ryan era divertidísimo e ingenioso. Era tremendamente leal a quienes amaba y tenía un corazón enorme, siempre", ha escrito, visibilizando el profundo dolor tras el desgarrador golpe.

"No puedo explicar lo que se siente al perder a un hermano. Alguien que ha estado ahí desde el principio y comparte los mismos recuerdos. Sin importar por lo que estuviéramos pasando, lo amaba inmensamente. La vida tal como la conozco nunca volverá a ser la misma".

De Nino saltó a la fama en 2015 al someterse al inusual reto televisivo de dar el "sí, quiero" a una desconocida. Su pareja asignada fue Jessica Castro, con quien protagonizó una de las tramas más comentadas y convulsas de aquella entrega.

Ryan de Nino, en el programa 'Married at First Sight. Redes sociales.

Pese a los altibajos durante la convivencia, ambos decidieron apostar por su matrimonio en el "Día de la Decisión". Sin embargo, tras apagarse las cámaras, la relación se deterioró drásticamente hasta desembocar en el divorcio.

Tras conocerse el desenlace, la propia Jessica ha roto su silencio en declaraciones a Page Six, aclarando que llevaban años sin mantener relación.

"No he tenido contacto con Ryan en años, así que no tenía ni idea de cómo era su vida", ha declarado. "Sin embargo, envío mi más sentido pésame a su familia en estos momentos tan difíciles. No puedo imaginar por lo que están pasando. Que descanse en paz".

Mientras Castro rehizo su vida lejos de las cámaras (es madre de un niño de cinco años, Sergio Jr., y comparte habitualmente su día a día en redes), Ryan optó por alejarse por completo del foco mediático.

Ryan De Nino, estrella del programa 'Married at First Sight', ha perdido a la vidaa los 40 años. @ryandenino

Su rastro público se había vuelto casi invisible en los últimos tiempos, dejando como último registro en sus redes sociales una publicación en Instagram que data de junio de 2022.