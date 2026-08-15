El refugio de José Manuel Parada, 72 años: "Aquí pasé los mejores veranos de mi infancia. La familia me llamaba Pepín"

José Manuel Parada y el Monasterio de San Vicente en Monforte de Lemos. iStock y GTRES.

José Manuel Parada ha sido noticia en los últimos días por el adiós de Cine de Barrio, el programa de TVE que presentó durante años y que ha sido una de las grandes señas de identidad de su trayectoria.

El presentador ha mostrado su desacuerdo con la decisión: "No entiendo este cambio y no lo comparto". Parada considera que el espacio, que se ha mantenido durante tres décadas, "no se merecía un final así".

También ha lamentado no haber podido despedirlo de una manera especial, como ocurrió con el 30 aniversario. "Yo sigo vivo y creo que el programa se merecía hacer una despedida en condiciones", ha afirmado en declaraciones a Yotele.

Pero antes de convertirse en un rostro tan querido, Parada era conocido como Pepín. Así le llamaba su familia cuando regresaba cada verano a Monforte de Lemos, donde nació en 1953.

Aunque de niño se trasladó a Ourense por el trabajo de su padre, este municipio de 19.000 habitantes de la provincia de Lugo siguió siendo el lugar al que volvía durante las vacaciones y donde vivía parte de su familia.

Con especial cariño, Parada plasmó sus sentimientos hacia este lugar en el pregón de las Fiestas Patronales de 2017. "Aquí pasé los mejores veranos de mi vida, con mi familia, con mis abuelos. Los mejores veranos de la infancia y la adolescencia".

"Mi infancia no son recuerdos de un patio de Sevilla, como decía el poeta Antonio Machado. Son recuerdos de mi tierra de Lemos", aseguró entonces, recordando los chapuzones en el río Cabe.

José Manuel Parada en la Gala Starlite 2026. GTRES

"Te bañabas y bebías agua y no pasaba nada, ni diarrea ni nada de nada. ¡Era una maravilla!".

Como es lógico, las fiestas de agosto, celebradas en honor de la Virgen de Montserrat, ocupan un lugar importante en sus recuerdos. De niño, esperaba esos días para poder alargar las noches con sus amigos.

"Estábamos como locos esperando que llegasen para que nos dejaran salir hasta tarde, para fumar un cigarrillo sin que se enterasen".

Además de ser monaguillo, en Monforte descubrió otra de sus grandes pasiones: el cine. "Mis cines de barrio de verdad no están en Prado del Rey. Están en Monforte de Lemos", reconocía.

El Capitol, el Teatro Lemos y, sobre todo, La Fraternal fueron sus salas de referencia. Allí vio películas de Marisol, Joselito y Rocío Dúrcal.

Monforte de Lemos ofrece mucho más allá de los recuerdos de infancia de Parada. En lo alto de la ciudad se encuentra el conjunto monumental de San Vicente do Pino, con la Torre del Homenaje y el antiguo monasterio.

También merece la pena acercarse al río Cabe y cruzar la Ponte Vella, pasear por el Campo de la Compañía y visitar el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, conocido como el Escorial gallego.

La localidad es, además, una de las puertas de entrada a la Ribeira Sacra.