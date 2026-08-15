Josep Pedrerol, 60 años: "Mi familia tenía una empresa de electrónica. Veía auriculares y radios por todos lados"

Antes de hacerse uno de los rostros más conocidos del periodismo deportivo, Josep Pedrerol pasó buena parte de su infancia entre radios, auriculares y aparatos electrónicos.

Su familia tenía un taller de electrónica llamado Fideme en Barcelona y él ayudaba allí de pequeño a sus padres. En aquel negocio escuchaba la radio con frecuencia. Sin saberlo entonces, aquel ambiente acabaría acercándole al mundo al que dedicaría toda su vida profesional.

Pedrerol nació en Barcelona el 10 de septiembre de 1965 y creció en el barrio de El Clot, en una familia trabajadora vinculada al pequeño comercio. El taller familiar formaba parte de su día a día y la radio era uno de los sonidos habituales del negocio.

"Mi familia tenía una empresa de electrónica. Veía auriculares y radios por todos lados", ha contado en algunas entrevistas, como la que concedió a EL ESPAÑOL en 2022.

La radio deportiva fue ganando terreno durante su adolescencia. Escuchaba a las grandes voces de la época y se fijaba en su manera de contar las noticias. José María García era uno de sus referentes, aunque Luis del Olmo también quedó ligado a aquellos primeros años como oyente.

Pedrerol no se limitaba a seguir el contenido: también observaba el tono, las pausas y la forma de construir un relato. Años después resumiría aquella relación con una frase: "La radio era el sonido de mi vida".

En aquella Barcelona de los años 70 y 80, además, el fútbol formaba parte de la vida cotidiana. Pedrerol terminó encontrando en el periodismo una manera de acercarse al deporte.

Pedrerol junto a Michael Robinson en 'El día después'. Redes sociales

Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona y, mientras se formaba, buscó la forma de empezar a trabajar en los medios.

"Recuerdo que había un anuncio en la Facultad de Periodismo estando en Primero y ponía 'se buscan' redactores para una emisora en Cornellá y allí que me presenté", dijo para Diario de Huelva. "Ahí comenzó mi aventura, en una especie de informativo que hacíamos, muy humilde y modesto".

No obstante, su primer gran paso llegó en Ràdio Ciutat de Badalona. Allí comenzó a familiarizarse con el directo y con el trabajo diario de una redacción. Después pasó por la Cadena SER en Barcelona, donde desarrolló buena parte de su carrera radiofónica antes de dar el salto a Madrid y a la televisión.

Uno de sus primeros grandes escaparates fue El Día Después, en Canal+, junto a Michael Robinson. A partir de ahí, su carrera quedó ligada cada vez más al periodismo deportivo televisivo.

Con los años llegarían Punto pelota, Jugones y El Chiringuito de Jugones, un formato en el que su manera de entender la información deportiva terminó convirtiéndose en una marca personal.

Ahora, a punto de cumplir los 61, Pedrerol cambia de cadena después de 13 años en Atresmedia. Mediaset será su nuevo destino y El Chiringuito seguirá siendo el eje de esta nueva etapa.

El programa se emitirá en las noches de Energy de lunes a jueves, mientras que los domingos lo hará en Cuatro.