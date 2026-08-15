Hoy en Netflix: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror con 1 hora y 50 minutos de duración

Si buscas una película que combine terror, suspense y una atmósfera inquietante, La última casa es una propuesta que consigue mantener la tensión prácticamente desde sus primeros minutos.

La cinta de ciencia ficción y terror se adentra en un escenario aparentemente cotidiano que poco a poco se convierte en el centro de una situación cada vez más perturbadora.

En su 1 hora y 50 minutos de duración la película juega con el miedo a lo desconocido y a la sensación de que ningún lugar es completamente seguro. Por ello, si eres amante de las películas de terror que buscan generar tensión más allá de los sustos convencionales, esta es tu película.

Fotograma de la película 'La última casa' Netflix

Un avance cargado de tensión que deja entrever una historia claustrofóbica en la que el hogar, tradicionalmente asociado a la seguridad, se transforma en una auténtica prisión. Una propuesta que juega con el miedo psicológico, la supervivencia y la incertidumbre constante.

La trama sigue a una familia que queda atrapada dentro de su propia vivienda sin posibilidad de escapar. Lo que en un principio parece una situación temporal acaba convirtiéndose en una pesadilla.

A medida que pasan los días, los recursos empiezan a escasear, la convivencia se deteriora y una amenaza exterior, de la que apenas se conocen detalles, les impide abandonar la casa.

El dato más impactante de la historia es el tiempo que permanecen encerrados. Los protagonistas llegan a pasar más de 1.000 días aislados, es decir, más de tres años viviendo entre las mismas paredes.

Al paso del tiempo y al peligro que existe fuera se le suman sus propios miedos, obsesiones y conflictos internos. Una situación límite que permite llevar al espectador al borde del asiento.

El reparto está encabezado por la actriz Greta Lee, una de las intérpretes más aclamadas de los últimos años gracias a su trabajo en Vidas pasadas. Junto a ella aparece Wagner Moura, conocido por su papel en Narcos y Gabriel Barbosa, completando un reparto del que Netflix guarda numerosos secretos.

Detrás de las cámaras se encuentra Louis Leterrier, responsable de títulos tan populares como Transporter 2 o Furia de Titanes.

Aunque Netflix apenas ha revelado información sobre la naturaleza que mantiene encerrada a la familia, precisamente ese misterio se ha convertido en uno de los grandes atractivos del proyecto.

Todo apunta a una mezcla entre terror psicológico, ciencia ficción distópica y drama de supervivencia que recuerda a algunos de los grandes éxitos del género.