Es oficial: 'First Dates', Premio Joan Ramón Mainat del FesTVal de Vitoria en el año de su décimo aniversario

Nuevo reconocimiento para First Dates. El programas de citas presentado por Carlos Sobera ha sido galardonado con el tercer Joan Ramón Mainat 2026 del FesTVal. Así lo ha hecho oficial este viernes, 14 de agosto, el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz.

El certamen reconoce que el formato producido por Warner Bros. ITVP España se ha convertido en "un fenómeno de audiencia" con "sello de estilo y espejo de la diversidad social".

First Dates, que cumplió diez años el pasado 17 de abril, es uno de los grandes baluartes de Mediaset. Como bien señala el FesTVal se ha consolidado en el access de Cuatro. Desde hace dos cursos, el programa pelea no solo contra El Hormiguero de Pablo Motos sino con La Revuelta de Broncano.

Este curso, no obstante, ha sido convulso para el dating, pues Mediaset lo trasladó al access de Telecinco por la apuesta que hizo con Iker Jiménez.

First Dates es la adaptación española del formato británico creado por Channel 4 en 2013, y hoy se emite en más de veinte países.



A lo largo de una década, el formato se ha expandido con entregas como First Dates Crucero (2020), First Dates Café (2021) y First Dates Hotel (2024).

Más allá de las audiencias, First Dates se ha convertido en un escaparate de la diversidad de la sociedad española, dando voz y visibilidad a personas de edades, orígenes, identidades y formas de entender el amor muy distintas.

First Dates se une a Pepa Bueno, presentadora del Telediario 2 de RTVE, y al productor César Benítez, fundador de Boca a Boca y Plano a Plano y responsable de fenómenos como Al salir de clase o El Príncipe.

Palmarés de los Premios

El Premio Joan Ramón Mainat rinde homenaje cada año, desde 2009, a la memoria del periodista y productor televisivo catalán Joan Ramón Mainat (Mataró, 1951 - Barcelona, 2004), director creativo y productor ejecutivo de Gestmusic, e impulsor de formatos como "Crónicas Marcianas" u "Operación Triunfo".

El galardón, otorgado en consenso con la familia Mainat, distingue en cada edición del FesTVal la trayectoria profesional de una figura destacada del audiovisual español.



2009. Joan Ramón Mainat (a título póstumo), Maria Teresa Campos, Pepe Domingo Castaño

2010. Jesús Vázquez, Julia Otero, ‘Gran Hermano’.

2011. Luis del Olmo, Ana Rosa Quintana, Matías Prats.

2012. Mercedes Milá, Imanol Arias, ‘El Hormiguero’

2013. Andreu Buenafuente, Daniel Ecija, Karlos Arguiñano,‘Informe Semanal’, Pedro Piqueras.

2014. Susanna Griso, ‘Cuéntame cómo pasó’, Jorge Javier Vázquez.

2015. María Escario, Jordi Évole, Yusan Acha, Jesús Hermida (a título póstumo).

2016. Iñaki Gabilondo, Manel Fuentes, María Casado.

2017. Anne Igartiburu, Arturo Valls, Michael Robinson.

2018. Olga Viza, Jorge Fernández, Emilio Aragón, Luis Larrodera.

2019. Juan y Medio, Jon Sistiaga, Juanra Bonet, Ana Blanco.

2020. Boris Izaguirre, Eva González, Antonio Resines

2021. ‘Masterchef’, Mikel Lejarza, Ana Obregón.

2022. Sandra Golpe, Xavier Sardá, ‘Saber y ganar’

2023. Sonsoles Ónega, José Mota, Carlos Sobera, David Broncano.

2024. Macarena Rey, Ramón García, Carlos Franganillo y Roberto Leal.

2025. Risto Mejide, Ana María Bordas, Klaudio Landa y Vicente Vallés.

2026. César Benítez, Pepa Bueno, 'First Dates'.