Inesperada jugada de Mediaset con Pedrerol que pone en jaque a Arús: 'El Chiringuito' aterriza en las mañanas de Cuatro

Se acabó la espera. Josep Pedrerol debutará en Mediaset el próximo lunes, 17 de agosto tras el parón por vacaciones y una histórica mudanza de por medio.

Lo hará al frente de El chiringuito, que comienza una nueva etapa después de 13 años en Atresmedia.

La primera entrega de la tertulia futbolera se emitirá en Energy a partir de las 23:45.

La cadena temática acogerá el programa de lunes a jueves, mientras que Cuatro lo hará los domingos desde las 00:00, tras Cuarto Milenio.

De este modo, Mediaset apuesta por mantener la presencia del espacio en diferentes franjas y ampliar sus posibilidades de llegar a distintos públicos.

El inicio de LaLiga y el mercado de fichajes —con un ojo puesto a Rodrigo y a Julián Álvarez— serán los primeros contenidos de El Chiringuito.

De hecho, Pedrerol ha asegurado que dará una exclusiva sobre un fichaje del Real Madrid.

Nueva estrategia

Pero hay más. Su anterior casa, Atresmedia, solía emitir una redifusión de El Chiringuito a primera hora de la mañana en Mega. Pues bien, Mediaset también lo hará, pero en Cuatro.

Esa segunda ventana será a las 08:15. Esto quiere decir que Cuatro fulmina Alerta Cobra. La serie norteamericana había sido la apuesta del canal en la franja matinal desde hace años.

Josep Pedrerol. Mediaset España

Con este movimiento, la cadena busca erosionar a Arús en laSexta y ejercer de telonero de En boca de todos, el programa de actualidad liderado por Nacho Abad.

Se trata de una jugada con la que Cuatro podría arañar alguna décima más, en esa batalla por la audiencia que mes a mes mantiene con laSexta y en la que parece haber tomado la delantera.

Tres nuevos fichajes

El grupo de Fuencarral ha confirmado que El Chiringuito ofrecerá a lo largo de la temporada las imágenes de los resúmenes de LaLiga, Segunda División y de la UEFA Champions League.

Además, la tertulia de Pedrerol contará con tres nuevos fichajes. Sin embargo, sus nombres se irán revelando de forma paulatina, por lo que Mediaset mantiene todavía parte de sus novedades bajo llave.

Para esta nueva era, el comunicador catalán contará con todo el equipo que le acompañaba en Atresmedia.

Confirmados están Tomás Roncero, Edu Aguirre, Alfredo Duro, Jota Jordi, Cristóbal Soria, Carme Barceló, Juanma Rodríguez, Paco Buyo, Lobo Carrasco, Fernando Sanz, Jorge d'Alessandro, Javier Balboa, Juanfe Sanz, Diego Plaza y Álex Silvestre.

A ellos se sumará el habitual análisis arbitral. Los exárbitros Rafa Guerrero, José Luis Pajarez Paz e Ildefonso Urizar Azpitarte aportarán su experiencia en las jugadas más polémicas.

Adiós de mutuo acuerdo

La llegada de Pedrerol a Mediaset se produce después de que el periodista y Atresmedia pusieran fin a su relación profesional tras 13 años.

El grupo de comunicación anunció el pasado 14 de julio que ambas partes habían decidido separarse "de mutuo acuerdo", poniendo así punto final a una etapa marcada por dos proyectos de referencia: Jugones y El Chiringuito.

👋 Termina el último #JUGONES de @jpedrerol...



👏💚 Han sido trece años de muchos sentimientos, deporte y trabajo con un gran equipo.



📺 ¡Muchas gracias por estar ahí! pic.twitter.com/4Rkzp4TFQT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 20, 2026

La despedida definitiva tuvo lugar el 20 de julio, coincidiendo con un programa especial de El Chiringuito dedicado a la final del Mundial.

El presentador quiso dejar claro que la separación se produjo en buenos términos, describiéndola como una despedida amistosa tras más de una década de trabajo conjunto y 3.000 emisiones.