"Ya puedo contarlo": primeras imágenes de María Casado en su nuevo trabajo tras despedirse de 'Informativos Telecinco'

Fue toda una sorpresa. María Casado ha protagonizado una de las noticias del verano a nivel televisivo, al anunciar su salida de Mediaset de forma completamente inesperada.

El pasado 26 de julio, la presentadora se despedía de los espectadores de Informativos Telecinco, espacio que dirigía y presentaba desde 2024. Su fichaje era capital en la nueva era de Carlos Franganillo.

La periodista había explicado que la dificultad para conciliar su vida entre Málaga y Madrid le había llevado a tomarse un respiro. "Espero que solo sea una pequeña pausa y podamos encajar otro proyecto lo antes posible".

Lo cierto es que, a los pocos días después, el 1 de agosto, María iniciaba una nueva aventura profesional fichando por Canal Sur.

La autonómica confirmó que la presentadora se incorporaba a La gran audición, el nuevo talent show de teatro musical que se emitirá en el prime time de los sábados y buscará descubrir al artista más completo del teatro musical.

María Casado no estará sola, puesto que le acompañará Pablo Puyol. De hecho, el que fuese protagonista de Un paso adelante llevará el peso del programa en plató.

Se trata de un cambio de registro total para Casado. Después de varios años ligada a la información, la periodista se enfrenta ahora a un formato mucho más vinculado al entretenimiento, la música y las historias personales de sus protagonistas.

Este martes, el programa lanzaba en redes sociales un vídeo de María Casado para anunciar la apertura del casting.

"Pablo Puyol se encargará del espectáculo. Yo, de descubrir qué hay detrás de cada artista. Así que ya puedo contarlo. Pablo y yo vamos a presentar juntos La gran audición", dice.

"¿Vas a preguntar mucho?", le pregunta Darío Regattieri, creador y productor del formato, a lo que María responde: "¡Muchísimo!".

Conviene explicar que la función de María será acompañar a los participantes del programa durante todo su recorrido, desde los castings hasta la gran final, poniendo especial atención en el lado más humano de sus historias.

El programa contará finalmente con 24 concursantes, seleccionados después de una primera fase online y de varias audiciones presenciales.

Así las cosas, María Casado afronta con especial ilusión este nuevo reto profesional que, además, encaja con su deseo de mantener su vida ligada a Andalucía.

Por su parte, Mediaset deberá elegir quién la sustituirá al frente de las ediciones de fin de semana. Por el momento, la cadena ha optado por recuperar 20 años después a Agustín Hernández.