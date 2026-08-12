Lucía Dominguín (65): "El sexo no es vital para mí. A mí lo que me hace crecer es el amor. Mi proyección es al ser humano"

Quién es Lucía Dominguín, la empresaria y actriz que concursa en 'Pesadilla en El Paraíso' Mediaset

Lucía Dominguín (65 años) ha vuelto a hacer gala de su espontaneidad y libertad de pensamiento durante su paso por Me meto en un jardín, el nuevo espacio televisivo presentado por Mercedes Milá en TVE.

En una distendida conversación en plena naturaleza, aderezada por la complicidad que une a ambas protagonistas, la hermana de Miguel Bosé (70) reflexiona abiertamente sobre las etapas de la vida, los afectos y el verdadero papel que ocupa la intimidad en la madurez.

Ataviada con su característica corona de flores, esa que suele llevar en sus apariciones en televisión, Lucía arrancó la charla asegurando sin rodeos que ha "prescindido del amor", provocando la rápida objeción de la periodista.

Centrada en "el amor de este momento"

Entre risas, la artista no tardó en redefinir su postura para explicar que, más que cerrar la puerta al afecto, su escala de prioridades ha cambiado por completo: "Mi proyección es hacia el ser humano que tengo alrededor. Ahora porque estás tú. Está el equipo y está mi amiga... Pues ese es el amor de este momento y de esta época".

Cuestionada sobre el papel de las relaciones físicas, se mostró categórica. "El sexo a mí... No es que no me interese, es que no es la parte vital para mí. A mí lo que me hace crecer es el amor, son las experiencias, son las emociones", confesó sin tapujos.

Eso sí, ante la insistencia de la presentadora sobre si ocultaba algún romance secreto que la tuviera en el "séptimo cielo", la invitada zanjó el tema con firmeza: "¡Eso no te lo voy a contar! Es que no, no... Te puedo crear una envidia de cojones".

Jara, hija de Lucía Dominguín, está en su quinto mes de embarazo. Instagram Instagram

Una biografía sentimental intensa

La perspectiva actual de Lucía Dominguín sobre el amor y las relaciones es el resultado de un bagaje vital intenso, vibrante y en ocasiones dramático.

Hija del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé, creció rodeada de arte y de un entorno mediático constante.

En su juventud contrajo matrimonio con el ingeniero italiano Alessandro Salvatore, con quien tuvo a sus dos hijos mayores, Bimba y Olfo Bosé.

Años más tarde, tras su separación de Salvatore, rehizo su vida sentimental junto al actor y realizador Carlos Tristancho, con quien estuvo casada más de dos décadas y tuvo a sus dos hijas menores, Jara y Palito Dominguín.

Junto a Tristancho emprendió diversos proyectos empresariales, entre ellos un hotel rural en Extremadura, hasta que la quiebra del negocio precipitó su divorcio en 2011.

Las imágenes de Bimba Bosé inmortal Redes sociales.

Sin embargo, el golpe más devastador en la vida de Lucía llegó con la pérdida de su primogénita. En enero de 2017, la modelo, cantante y diseñadora Bimba Bosé falleció a los 41 años a causa de un cáncer de mama, un acontecimiento desgarrador que marcó un antes y un después en la familia.

Apenas tres años después, en marzo de 2020, Lucía afrontaba la muerte de su madre, el gran pilar matriarcal de la saga, lo que consolidó una transformación orientada al recogimiento y al valor del afecto cotidiano.

En la actualidad, tras haber vivido volcada en el campo en la localidad valenciana de Vilamarxant junto a su hermana Paola, Lucía ha fijado su residencia en Turégano (Segovia), ocupando la icónica 'Casa Azul' que su madre convirtió en el Museo de los Ángeles.

Alejada de las urgencias de la crónica social, volcada en las artes plásticas, la naturaleza y la compañía de su familia, Lucía Dominguín encara esta etapa con la certeza de que el amor reside en las conexiones humanas cotidianas y no en las convenciones de pareja.