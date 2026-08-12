Se busca asesino en Canfranc: 'Una fiesta de muerte' vuelve a Antena 3 con Los Morancos, Carlos Baute y Susi Caramelo

Àngel Llacer, en el centro, junto a los protagonistas de la segunda entrega de 'Una fiesta de muerte'. Atresmedia

En televisión casi todo está visto o inventado. Sin embargo, Antena 3 estrenó hace unos meses un formato en el que ponía a jugar a un grupo de famosos a una especie de Cluedo.

El programa era Una fiesta de muerte y lo cierto es que funcionó muy bien en audiencia.

Con Àngel Llàcer como maestro de ceremonias y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid como tablero de juego, la primera entrega consiguió un 12,8% de share el pasado 25 de abril.

En aquella velada, por cierto, acabó siendo 'asesinado' Bertín Osborne.

Pues bien, la cadena principal de Atresmedia ha anunciado este miércoles, 12 de agosto, el regreso de este murder mystery, que contará con un nuevo grupo de famosos y un escenario completamente diferente.

Carlos Baute, César y Jorge Cadaval (Los Morancos), Jorge Sanz, Susi Caramelo, Isabel Forner y David de Jorge serán los encargados de enfrentarse al rompecabezas planteado por el programa.

En esta ocasión, la investigación se trasladará hasta la histórica estación de Canfranc, situada en el Pirineo aragonés.

Antena 3 todavía no ha desvelado cuándo emitirá esta nueva entrega, aunque sí se conocen algunos detalles de su mecánica.

Como ya ocurrió en la primera edición, se trata de un formato con episodios autoconclusivos de unos 90 minutos de duración. Cada entrega presenta un nuevo escenario, una fiesta temática, siete invitados y, entre ellos, un asesino.

Siete famosos sospechosos

La dinámica de Una fiesta de muerte es sencilla. Durante la velada, uno de los siete invitados se convierte en víctima de un misterioso asesinato.

A partir de ese momento, los seis supervivientes tendrán que analizar las pistas, interrogarse entre ellos y tratar de descubrir quién se esconde detrás del crimen.

Àngel Llàcer, en el centro, junto a Glòria Serra, Alberto Chicote, Ana Peleteiro, Bertín Osborne, Marta Sánchez, Esperansa Grasia y Antonio Resines en 'Una fiesta de muerte'. Atresmedia

El reto no termina ahí: los participantes también compiten por convertirse en el mejor detective de la noche y acertar la identidad del asesino.

Marta Sánchez, Bertín Osborne, Antonio Resines, Glòria Serra, Ana Peleteiro, Alberto Chicote y Esperansa Grasia fueron los protagonistas de la primera edición.

Y, por no hacer más spoilers, dejamos a un lado la identidad de quien acabó con la vida del cantante de rancheras. Aunque, evidentemente, todo lo que sucede en el programa forma parte de la ficción y del juego.

El espectador juega

Uno de los elementos más llamativos de Una fiesta de muerte es que el misterio no se queda únicamente en el plató.

El programa también convierte al espectador en detective y le permite participar en la investigación desde casa.

A través de un código QR, el público puede desbloquear pistas, responder preguntas y acumular puntos mientras sigue el caso en tiempo real.

El objetivo es el mismo que persiguen los famosos: descubrir quién es el asesino.

Quienes consigan acertarlo podrán optar a un premio de 3.000 euros, convirtiendo la emisión en una experiencia interactiva que va más allá de sentarse frente al televisor.

Formato internacional

Una fiesta de muerte es la adaptación española de A Party to Die For, un formato original de ITV Studios que nació en Países Bajos y que también ha sido emitido en Francia, a través del canal M6.

En España, el programa está producido por Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia.

Tras el buen funcionamiento de su primera entrega, Antena 3 vuelve a apostar por esta particular mezcla de misterio, competición y entretenimiento, esta vez con la estación de Canfranc como escenario de un nuevo asesinato.