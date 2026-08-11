RTVE cancela su programación de tarde este miércoles por el eclipse: retira las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'

TVE afrontará este miércoles 12 una de las jornadas más atípicas de su programación de verano.

La llegada del primer eclipse solar total visible desde España en 114 años llevará a La 1 a modificar de forma notable su parrilla durante la tarde.

La apuesta que hace la cadena pública coincide en la semana de menor consumo televisivo del año, puesto que son fechas en las que media España se encuentra de vacaciones.

La programación especial comenzará en la sobremesa, a partir de las 15:50 con Directo al grano. El programa presentado por Marta Flich y Martín Barreiro estará dedicado al fenómeno astronómico, y contará con reporteros desplazados a diferentes puntos del país.

El gran protagonista de la tarde será, sin embargo, Aquí la Tierra. El espacio pilotado por Jacob Petrus ocupará la franja de 18:30 a 21:00 horas con una edición extraordinaria centrada en el eclipse.

Jacob Petrus liderará el programa especial de 'Aquí la tierra' sobre el eclipse solar. RTVE

Petrus estará en el plató, mientras que Marc Santandreu se desplazará hasta el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, uno de los principales puntos de observación organizados por el Ministerio de Ciencia.

El programa también contará con conexiones con expertos y científicos que explicarán las características del eclipse.

Esta cobertura obligará a levantar la parrilla varias de las emisiones habituales de La 1. Este miércoles no habrá nuevos capítulos de La Promesa ni Valle Salvaje. El tramo de Malas lenguas en La 1 también quedará fuera.

RTVE, además, ofrecerá una cobertura inclusiva del eclipse solar para acercar el fenómeno a las personas con discapacidad visual.

La iniciativa se apoya en el proyecto Eclipse Inclusivo, impulsado por el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, y en la tecnología LightSound, capaz de transformar los cambios de luz del eclipse en señales sonoras.

De esta manera, las personas que no puedan observarlo podrán seguir sus distintas fases a través del sonido, convirtiendo la retransmisión en una experiencia más accesible.

El fútbol vuelve a La 1

Los cambios en la programación no se producirán únicamente en la tarde. Tras Aquí la tierra, La 1 conectará con A Coruña para ofrecer el LXXXI Trofeo Teresa Herrera, con un breve previo antes del inicio del partido a las 21:00 horas.

El encuentro entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña se extenderá hasta las 22:50, hora prevista para la emisión de una nueva entrega de Maestros de la costura.

Mourinho y Fede Valverde durante un amistoso de pretemporada. Reuters

El fútbol, por lo tanto, implicará el adiós de Viaje al centro de la tele, que es la oferta que TVE eligió para suplir a La Revuelta en el access este verano. El Telediario, por su parte, no se cancelará, sino que se ofrecerá en el descanso del choque en una edición reducida.