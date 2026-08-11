"No sé por qué dicen que a mí no me gusta la fruta": Marc Giró tira de Ayuso para calentar su regreso a laSexta

Marc Giró se come una cereza en la promo de 'Cara al show'. Captura redes sociales.

Marc Giró vuelve a la carga. El comunicador catalán quiere dar qué hablar desde ya, cuando todavía faltan tres semanas para que el nuevo curso televisivo arranque de forma oficial.

Como ya ocurriera con su estreno en la pasada primavera, laSexta ha empezado a generar conversación en las redes con una provocativa y sarcástica promo, marca de la casa del comunicador catalán.

El spot, de apenas medio minuto, tiene lugar en una cocina. Sobre la encimera, entran en escena todo tipo de frutas: una sandía, peras, un mango, naranjas y un plátano.

Un actor, deliberadamente presentado como objeto de deseo, manipula las piezas de fruta de diferentes formas. Por ejemplo, el plátano lo pela y, a continuación, la leche condensada comienza a derramarse sobre la madera.

Después, aparece el propio Giró, que comiéndose una cereza dice lo siguiente: "No sé por qué dicen que a mí no me gusta la fruta". La frase, obviamente, hace referencia al "me gusta la fruta" de Isabel Díaz Ayuso, y cuya ideología está a las antípodas del presentador.

"Con tanta fibra se van a cagar", asegura, por último, el presentador.

Se trata de una promo repleta de dobles sentidos e insinuaciones, toda una declaración de intenciones sobre lo que Giró pretende para esta segunda temporada de Cara al show.

Marc Giró no lo entiende....nosotros tampoco 😎



📺 @caraalshow, MUY PRONTO, nueva temporada pic.twitter.com/tiDsaNhLQx — laSexta (@laSextaTV) August 10, 2026

A pesar de que su fichaje fue muy mediático, las cifras de la primera temporada del programa en laSexta han sido flojas. Las once entregas han promediado un 5,4% de share, una cifra que está por debajo de lo que solía registrar Late Xou en La 1.

El mejor dato lo consiguió con su estreno el 21 de abril (8,5% y 727.000 espectadores) y con Estopa, Jordi Évole, Eduardo Casanova y Chiara Oliver como invitados. El programa dio a laSexta su mejor estreno en 6 años.

Se despidió el pasado 7 de julio con un 4,3% arropado de Roberto Leal, Quim Gutiérrez y Joan Pradells.

La competencia con Al cielo con ella, el programa que pilota Henar Álvarez en La 1, ha restado fuerza a Cara al show. Tanto La 1 como laSexta apostaron por la noche del martes para sendos formatos de entrevistas.

Tampoco ha acompañado la tendencia negativa de laSexta en su último tramo del curso.

La promo, por otra parte, aclara las intenciones de laSexta con Marc Giró, reafirmando la confianza en él. No obstante, laSexta todavía no se ha aventurado a dar la fecha de regreso exacta de Cara al show. Tan solo se dice que volverá "muy pronto".