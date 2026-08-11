Hoy en HBO+: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror de 1 hora y 39 minutos de duración

Si buscas una película que combine ciencia ficción, terror, misterio y suspense, Los horrores de Caddo Lake es una de las propuestas más interesantes que puedes encontrar en HBO Max.

Con una duración de 1 hora y 39 minutos, esta producción dirigida por Celine Held y Logan George construye una historia inquietante en la que una desaparición aparentemente inexplicable terminará destapando un misterio mucho más grande.

La película está ambientada en Caddo Lake, un enorme humedal situado entre Texas y Luisiana que sirve como escenario perfecto para una historia marcada por el misterio. Sus aguas, sus bosques y zonas pantanosas crean una atmósfera oscura y opresiva que prácticamente se convierte en un personaje más de la película.

'Los horrores de Caddo Lake' HBO

La trama comienza cuando una niña de 8 años desaparece sin dejar rastro. Su desaparición provoca que su familia y las personas de su entorno comiencen una búsqueda desesperada para encontrarla.

Entre quienes intentan descubrir qué ha ocurrido se encuentra Ellie, una joven que empieza a investigar por su cuenta los extraños acontecimientos que rodean al lago.

Al mismo tiempo, la película sigue la historia de Paris, un joven marcado por un accidente ocurrido años atrás que también mantiene una relación con Caddo Lake. Aunque inicialmente ambas historias parecen no tener demasiado en común, poco a poco empiezan a aparecer conexiones.

Uno de los grandes atractivos de este film es precisamente la forma en la que combina el thriller de misterio con elementos sobrenaturales y de ciencia ficción. La película juega constantemente con el tiempo, los recuerdos y las relaciones entre los personajes, haciendo que el espectador preste atención a cada detalle.

El reparto está encabezado por Dylan O'Brien, Eliza Scanlen, Diana Hopper, Caroline Falk y Sam Hennings, que dan vida a los habitantes de una zona donde los secretos del pasado parecen seguir muy presentes. Las interpretaciones contribuyen a mantener ese tono de incertidumbre que la acompaña desde el comienzo.

A medida que avanza la investigación, las distintas piezas comienzan a encajar y la película abandona progresivamente el misterio inicial para adentrarse en un terreno mucho más relacionado con la ciencia ficción y los viajes temporales.

Estrenada en 2024, Los horrores de Caddo Lake se convirtió en una de las películas originales más comentadas de la plataforma gracias a su capacidad para mezclar géneros y mantener el misterio hasta prácticamente el final. Su duración permite además disfrutar de una historia compacta, sin alargar incesantemente la trama.