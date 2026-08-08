El refugio de Carlos Sobera: un pueblo de 22 habitantes con una iglesia del siglo XVII y un valle que une a tres ciudades

Cuando necesita alejarse del ritmo de los platós de televisión, Carlos Sobera encuentra la tranquilidad en Cubillos de Losa, un pequeño núcleo rural situado en la provincia de Burgos.

Con apenas 22 habitantes, este rincón de la comarca de Las Merindades conserva la esencia de los pueblos de toda la vida, rodeado de naturaleza, historia y un entorno prácticamente intacto.

Cubillos de Losa pertenece al municipio del Valle de Losa, una de las zonas más extensas y singulares del norte burgalés. Este valle constituye un auténtico corredor natural que conecta Burgos, Vizcaya y Álava, convirtiéndose durante siglos en un importante lugar de paso entre Castilla y País Vasco.

Cubillos de Losa iStock

Hoy en día es un destino muy apreciado para quienes buscan senderismo, paisajes abiertos y pequeños pueblos de arquitectura tradicional.

La zona presume de un valioso patrimonio romano, con vestigios de antiguas calzadas que vertebraron la península y yacimientos que atestiguan el paso del imperio por el valle.

El casco urbano mantiene el encanto de la arquitectura popular castellana, con viviendas construidas en tierra, tejados de teja roja y calles tranquilas donde apenas circulan vehículos.

El silencio y el contacto con la naturaleza forman parte del día a día de un pueblo que ha sabido conservar su identidad pese al paso del tiempo.

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Para Sobera, Cubillos de Losa no es un simple destino vacacional al azar, sino un viaje directo a sus raíces. Aunque el carismático actor y presentador nació en Barakaldo (Vizcaya), su familia proviene de esta pequeña aldea castellana.

Fue aquí donde sus padres y abuelos forjaron su vida y donde él mismo construyó los recuerdos más felices de su infancia.

"Llegábamos a finales de junio a Cubillos. Oye, tengo una imagen bucólica del campo", llegó a confesar el presentador en una reciente entrevista. En aquellos cálidos veranos de su niñez, la vida era tan sencilla y auténtica que, como él mismo recuerda con nostalgia, "el agua había que ir a buscarla a la fuente".

Carlos Sobera es el maître de 'First Dates'. Mediaset

Uno de los principales monumentos es la iglesia de San Juan Bautista del siglo XVII, que preside el pequeño casco. Levantada en piedra y siguiendo la arquitectura tradicional, este lugar refleja el pasado histórico del municipio.

No es extraño que Carlos Sobera elija este pequeño pueblo burgalés para desconectar. Lejos del bullicio de la televisión, Cubillos de Losa le ofrece un entorno de calma absoluta, rodeado de montañas, patrimonio histórico y paisajes que invitan a disfrutar de un ritmo pausado.