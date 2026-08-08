Paula Vázquez, 51 años: "Me despierto a las 5, entreno y desayuno una tostada de aguacate, huevos revueltos, fruta y té"

A sus 51 años, Paula Vázquez mantiene una rutina muy marcada en la que el deporte, la alimentación y el descanso son los tres pilares fundamentales. La presentadora reconoce que es una persona muy madrugadora y que aprovecha las primeras horas del día para cuidarse.

"El desayuno, después del deporte. Además, yo soy de entrenar por la mañana. Las épocas que me lo he tomado en serio y he entrenado, mi biorritmo es por la mañana. Yo a partir de las 6 de la tarde no estoy para nadie, no soy persona, ya sujeto, verbo y predicado no sé componerlos", reveló a Lecturas.

Por eso, su despertador suele sonar sobre las 5 de la mañana, momento en el que comienza una rutina centrada en el ejercicio físico.

Una vez finaliza el entrenamiento llega el momento del desayuno. "Desayuno una tostada de aguacate, unos huevos revueltos, mucha fruta, yogur y a lo mejor un tececito", cuenta. Una combinación rica en proteínas, grasas saludables y fruta fresca con la que repone energías a lo largo del día.

En cuanto al ejercicio, Paula no se limita a una sola disciplina. "De deporte me apunto a todo lo que surja: yoga, kickboxing, lo hago más por la cabeza que por el cuerpo". Para ella, mantenerse activa no solo tiene beneficios físicos, sino que también es una herramienta para reducir el estrés y mejorar el bienestar mental.

La presentadora también concede una gran importancia al descanso y a los hábitos saludables. "El truco infalible de belleza es dormir, descansar bien y comer variado. Eso se nota más que cualquier crema", confesaba para Mujer.es.

Su rutina de autocuidado incluye además un gesto que nunca se salta. "El autocuidado no negociable es lavarme bien la cara, aunque no me haya maquillado, porque mi piel es muy sensible".

A ello se suma una suplementación que forma parte de su día a día. "De suplementos soy fiel al colágeno, la vitamina C, el magnesio, el zinc y el omega 3".

Paula Vázquez. Cristina Villarino Cristina Villarino

Levantarse a las 5 de la mañana, entrenar antes de empezar la jornada, desayunar de forma equilibrada y cuidar tanto el descanso como la piel forman parte del estilo de vida de Paula Vázquez.

Un estilo de vida y rutina basado en la constancia y el equilibrio con la que demuestra que el bienestar va mucho más allá del aspecto físico, es sentirte bien contigo mismo y escuchar a tu cuerpo.