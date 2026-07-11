Ya es oficial: HBO suspende el rodaje de 'The Last of Us' tras tres temporadas de éxito, pero no baraja su cancelación

Pedro Pascal en un fotograma del tráiler de la segunda temporada de 'The Last of Us'. HBO

Los seguidores de The Last of Us pueden respirar tranquilos. Aunque en las últimas horas saltaron las alarmas tras conocerse que HBO había detenido el rodaje de la tercera temporada, la realidad es que la serie no ha sido cancelada.

Se trata de una pausa temporal en la producción que ya estaba contemplada y que, por el momento, no altera los planes de la cadena para continuar con una de sus ficciones más exitosas.

La producción que comenzó a filmarse el pasado mes de marzo en Vancouver (Canadá) bajo el nombre en clave Calm Current, se ha visto afectada por un parón.

'The Last of Us'. HBO

Diversos medios estadounidenses apuntan a que la interrupción está relacionada con los problemas logísticos derivados de la celebración del Mundial de fútbol 2026, ya que la ciudad canadiense es una de las sedes del torneo y muchas localizaciones permanecerán ocupadas.

La pausa ha generado numerosos rumores sobre una posible cancelación, especialmente después de que algunas publicaciones hablaran de una "suspensión" del rodaje sin ofrecer más contexto.

Sin embargo, tanto los registros oficiales de producción de la Columbia Británica como varios medios especializados han aclarado que se trata únicamente de un hiato temporal y que el calendario general apenas sufrirá modificaciones.

Hay que destacar que el rodaje mantiene como objetivo finalizar a finales de noviembre.

Joel (Pedro Pascal) durante una escena de la segunda temporada de The Last of Us. HBO

Esta tercera entrega continuará adaptando los acontecimientos de la segunda parte de The Last of Us y cambiará el punto de vista de la historia para centrarse principalmente en Abby, interpretada por Kaitlyn Dever.

También regresará Bella Ramsey como Ellie, Isabela Merced como Dina y Gabriel Luna, además de nuevas incorporaciones al reparto.

Isabela Merced y Bella Ramsey en la segunda temporada de 'The last of us'. HBO

Tras el éxito de las dos primeras temporadas, convertidas en un fenómeno mundial tanto por la crítica como por la audiencia, HBO mantiene intacta su confianza en la adaptación del popular videojuego de Naughty Dog.

Incluso los responsables de la ficción han dejado abierta la posibilidad de que la historia necesite una cuarta temporada para adaptar por completo el material original.

Por ahora el final del rodaje de la tercera temporada está previsto para el próximo 27 de noviembre. Por tanto, aunque el rodaje haya permanecido detenido durante unas semanas, no hay motivos para pensar que el futuro de la serie esté en peligro.

Todo apunta a que las cámaras volverán a ponerse en marcha y que The Last of Us seguirá adelante con el estreno de su tercera temporada el próximo 2027.