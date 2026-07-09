Toñi Moreno, 53 años: "En mi casa no había para comer. Mi madre tuvo 3 empleos a la vez y yo me puse a trabajar a los 14"

Hoy es uno de los rostros más conocidos de la televisión española, pero el camino hasta llegar al éxito no fue sencillo para Toñi Moreno. La periodista ha hablado en numerosas ocasiones de la infancia humilde que vivió junto a su familia.

Las dificultades económicas que tuvo que experimentar marcaron su forma de entender el trabajo y el esfuerzo.

"No puedo decir que haya tenido una vida dura, pero sí una infancia corta porque me puse a trabajar a los 14 años; era consciente de que en mi casa hacía falta el dinero", confesó en una entrevista para Diez Minutos.

Toñi Moreno, en su visita al plató de 'El Hormiguero'. Atresmedia.

Aunque recuerda esos años con cariño, reconoce que tuvo que madurar antes de tiempo al asumir las responsabilidades que no correspondían a una adolescente.

La presentadora procede de una familia con muy pocos recursos. Su padre trabajó toda la vida como agricultor, mientras que su madre llegó a compaginar tres empleos para sacar adelante el hogar.

"Mi padre trabajaba en el campo y mi madre llegó a tener tres trabajos a la vez. Limpiaba escaleras, cuidaba un señor y por la noche se iba al hospital para cuidar a un enfermo. En mi casa siempre he visto gente muy trabajadora y honrada, y muy buena gente", recordó en una entrevista en el podcast Tengo un plan.

Aquella cultura del esfuerzo fue la que terminó transmitiéndole. Desde muy pequeña entendió que cada euro costaba muchas horas de trabajo y que, si quería ayudar en casa, tenía que aportar su granito de arena.

La presentadora de Canal Sur Toñi Moreno. GTRES

"Yo vengo de una familia de muy pocos recursos. En mi casa no había para comer y yo me sentía muy responsable. Así que me puse a trabajar a los 14 años en la tele local. Mi padre tuvo que firmar el contrato", declaró en una entrevista reciente en El Hormiguero.

Ese fue el inicio de una trayectoria profesional que, con el paso de los años, la convertiría en una de las comunicadoras más populares del país. Sin embargo, antes de abrirse camino en los medios también conoció de primera mano la dureza de otros trabajos.

"Hubo un año en el que trabajé en la vendimia para pagarme los libros y dije: 'Esto no es lo mío, esto es muy duro'", recordó entre risas en Diez Minutos.

Pese a las dificultades económicas, Toñi asegura que nunca faltó el cariño en casa. "Nos hemos querido mucho, pero había poco para compartir", explicó en el podcast citado.