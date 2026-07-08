Santi Acosta: "Entrar en Cantora es uno de los hitos de mi carrera. Lo hicimos de forma legal, no fue un allanamiento"

Santi Acosta se ha hecho fuerte en Telecinco. El presentador acaba de estrenar De lunes a viernes en la tarde, la franja en la que más sufre la cadena. Y lo cierto es que el programa de corazón ha llegado como el mejor estreno del verano de la cadena.

Las primeras imágenes del interior de Cantora, la finca de Isabel Pantoja, han sido el reclamo del nuevo formato de Mandarina. "Pisar ese suelo y tocar esas paredes es apasionante", dice Acosta a los medios, entre los que se encuentra EL ESPAÑOL.

El grueso de esta información verá la luz este miércoles (23:00 horas) con El precio de Cantora, un especial en el que personajes del universo Pantoja como Laura Cuevas, Dulce, Pepi Valladares y Canales Rivera analizarán en plató las imágenes.

Santi afronta este nuevo reto que le ha puesto la cadena con "ilusión", "humildad" y con el objetivo de "darlo todo" para que el dato de audiencia sea bueno.

"La propuesta no sabes si es buena o no hasta que el público te aplaude o te castiga sin audiencia", afirma.

Santi tampoco esquiva las inevitables comparaciones con otros programas que ha emitido Telecinco en el pasado como Sálvame. "Todos bebemos de fuentes anteriores. En televisión, hay poco que inventemos nuevo".

¿Y las críticas?"Las llevo bien porque no las leo", dice, aclarando que no hace caso ni de las buenas ni las lee "para que no se me suba" ni las horribles "porque tampoco quiero que se me baje del todo".

Bea Archidona y Santi Acosta. Mediaset España

¿Temes las comparaciones?

No. Si me comparas con Jennifer Aniston no me importa. Si me comparas con cosas buenas, no me

Nuevo reto que te pone Telecinco. ¿Cómo lo afrontas?

Muy contento e ilusionado. Me apetece algo divertido. De viernes es un programa donde escuchas a la gente en un entorno donde los invitados se sienten a gusto, y aquí nos vamos a poder soltar más.

De lunes a viernes arranca con un "pelotazo" al entrar en Cantora. ¿Cómo lo habéis gestionado?

Hemos entrado de forma legal, con un contrato. Hasta ahí puedo leer. No ha sido un allanamiento de morada, porque esas cosas están feas hacerlas y al juez no le suelen gustar (risas).

Es entrar en un sitio donde han pasado tantas cosas desde que Paquirri lo compró... Pisar ese suelo y tocar esas paredes es apasionante, porque podremos poner imágenes a las cosas que nos han contado sus protagonistas durante tantos años. Entrar en Cantora es uno de los hitos de mi carrera profesional.

¿Os habéis puesto en contacto con Isabel Pantoja?

Sí, pero no personalmente.

"No creo que Isabel Pantoja se haya tomado mal que hayamos entrado en Cantora"

¿Cómo se va a tomar que entréis en la casa?

No creo que se lo haya tomado mal.

¿Alguien de la familia Pantoja ha puesto alguna traba?

Nadie. No pueden ponerlas porque tenemos un contrato para entrar. Por las fuentes que tenemos, principalmente de [Antonio] Rossi, que es quien tiene todas las fuentes, porque esto ha sido gracias a él, no hemos recibido ningún eco malo.

Santi Acosta, junto a Terelu Campos y Maica Benedicto en 'De lunes a viernes'. Mediaset España

¿Os preocupa empezar tan arriba con Cantora y luego bajar?

Miedo, todo. Estamos en una empresa privada que necesita que des una audiencia determinada. Pero llegamos con toda la humildad, porque estamos haciendo un producto para la audiencia.

Yo no tengo una bola de cristal para saber lo que va a gustar. Lo vamos a dar todo y rezo para que el dato sea bueno.

¿Tenéis un mínimo de audiencia?

No. Pero sabes que si haces un mal dato duras dos días. Como si mañana llega un directivo y no le gusta el presentador.

Yo estoy aquí y voy a aprovechar el verano a tope porque ahora mismo confían en mí. Me gustaría dar un dato suficiente para que la cadena estuviera contenta con nosotros.

"Todos bebemos de fuentes anteriores. En televisión, hay poco que inventemos nuevo"

¿De lunes a viernes puede recordar al espectador a programas que ha emitido Telecinco en el pasado?

Todos bebemos de fuentes anteriores. En televisión, hay poco que inventemos nuevo. Desde los grandes programas como Gente, Tómbola, A tu lado, Salsa Rosa...

Todos bebemos de fuentes anteriores, ves lo que hace la competencia, intentas aprender de todo eso, coger lo mejor y ponerlo en un plató con un buen equipo.

Santi Acosta y los colaboradores de 'De lunes a viernes' el día de su estreno. Mediaset España

¿Temes las comparaciones?

No. Si me comparas con Jennifer Aniston no me importa. Si me comparas con cosas buenas, no me importa. Si me comparas con un programa que ha fracasado...

Telecinco está sumida en una importante crisis de audiencia. ¿Por qué crees que la cadena sigue sin dar la tecla en las tardes?

La televisión es ensayo y error. La propuesta no sabes si es buena o no hasta que el público te aplaude o te castiga sin audiencia. En televisión hay ciclos. Ya pasó con Antena 3 y ahora a Telecinco, pero vamos a salir con el esfuerzo de todo el mundo.

"Afronto la competencia con Sonsoles con respeto y humildad, rezo para que la audiencia sea buena"

¿Cómo afrontas la competencia con el programa de Sonsoles?

Con enorme respeto... e intentando adelantarles un poco. Son enormes profesionales y ojalá nosotros tengamos un hueco. Hay que ir con humildad.

¿Te gustaría seguir en septiembre y trabajar toda la semana?

Sí. Este trabajo es maravilloso, nos gusta hacerlo y no estamos picando en la mina. Lo que sea, mientras no cansemos a la audiencia, que es otro peligro.

Últimamente has defendido que hay un tipo de televisión que ya ha muerto...

Las cosas pasan, todo tiene su tiempo y ahora hay formatos que se han quedado viejos o han sido superados. Te puedo hablar de Salsa rosa, de Enemigos íntimos o cualquier otro programa.

Santi Acosta. Mediaset España

A ¡De Viernes! le cuesta llegar al 10% estas semanas.

Está siendo un verano muy duro con el Mundial. Además, competimos con un crucero de impresión, con más presupuesto y muy bueno, que es Tu cara me suena. Y cuando no, con La Voz.

Antena 3 invierte muy bien en sus programas los viernes por la noche. Nosotros resistimos, lo cual nos tiene orgullosos. Estamos contentos de poder resistir. Y con el Mundial... es que da igual qué partido pongan, porque hacen un 25%.

"Antena 3 invierte muy bien en sus programas los viernes por la noche. Nosotros resistimos, lo cual nos tiene orgullosos"

¿Cómo llevas las críticas, Santi?

Las llevo muy bien porque no las leo. Lo que sea interesante para el equipo de Comunicación de la cadena, sí.

Las redes son fantásticas si las utilizas bien. No leo las críticas buenas para que no se me suba, pero tampoco leo las críticas horribles porque tampoco quiero que se me baje del todo.

Hay que tener un poco de equilibrio y saber cuáles son las críticas que son provechosas para nosotros.