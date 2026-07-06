Por qué Telecinco se la juega: 'De lunes a viernes' se estrena en un día en el que España volverá a reventar los audímetros

Beatriz Archidona y Santi Acosta, presentadores de 'De lunes a viernes', y Mikel Oyárzabal, jugador de la Selección Española. Mediaset España y Reuters

Aunque rostros como Ana Rosa, Pablo Motos, Wyoming o Iker Jiménez ya estén de vacaciones, este lunes está llamado a ser un día grande en televisión.

El consumo se disparará en su mayor parte gracias al fútbol. España se la vuelve a jugar en el Mundial en los octavos de final frente a Portugal, en un partido que ya empieza a ser todo un clásico del fútbol de selecciones.

Los de Luis de la Fuente se verán las caras contra el equipo liderado por Cristiano Ronaldo. Precisamente, los lusos se cruzaron en el camino de España en el Mundial 2010, también en octavos. En aquella ocasión, la Roja consiguió el pase a cuartos gracias a un solitario gol de Villa.

El último precedente entre España y Portugal en partido oficial no fue tan positivo para nuestros intereses, pues la selección portuguesa se llevó la victoria en la final de la UEFA Nations League en penaltis en junio de 2025.

Más allá de cuestiones futbolísticas, el partido de España volverá a reventar los audímetros. Las buenas sensaciones que dejó la Selección ante Austria hará que la expectación crezca y que, por lo tanto, las cifras sean aún más grandes.

Hay que recordar que el choque de dieciseisavos de final del pasado jueves fue lo más visto de lo que llevamos de año, con casi 11 millones de espectadores (69,5%), de los que 9.178.000 (59,6%) correspondieron únicamente a la retransmisión en La 1.

El partido volverá a arrasar en la cadena pública, que nuevamente se beneficiará de que España juegue a las 21:00, la franja de mayor consumo televisivo.

Y como viene sucediendo hasta ahora, el canal levantará su programación habitual en la tarde (La Promesa, Valle Salvaje, Malas lenguas y Aquí la Tierra) para emitir una previa, que empezará a las 18:30 horas.

Pieza clave en las tardes

Por otro lado, este lunes está también marcado en rojo en el calendario en Mediaset porque se estrena De lunes a viernes.

Se trata de la versión diaria de ¡De viernes! y con el que la cadena pretende levantar los datos de la tarde, una franja que tiene completamente hundida.

El grupo de comunicación con sede en Fuencarral tiene máxima confianza en este formato de Mandarina después de haberse consolidado en la noche de los viernes.

La imagen ya de por sí es potente: el magacín de Beatriz Archidona y Santi Acosta ha conseguido reunir a colaboradores de relumbrón como Lydia Lozano, Terelu Campos, Karmele Marchante o Rosa Benito.

Beatriz Archidona y Santi Acosta, en el centro, junto a los colaboradores de 'De lunes a viernes'. Mediaset España

Sin embargo, su puesta de largo se producirá en un día que quizás no sea el mejor, porque todos los ojos estarán puestos en el fútbol.

La cadena viene de firmar su peor dato de toda la historia el jueves pasado con un triste 6%.

Telecinco no solo se hundió en prime time, sino que en la tarde obtuvo unos datos muy malos con Amor... ¡O lo que surja! (5,1%), El verano se mueve (5,8%), El diario de Jorge (7,4%) y Allá tú (7,6%).

De ahí que de Lunes a viernes esté llamado a ser una pieza fundamental en las nuevas tardes de la cadena principal de Mediaset si no se quiere caer en el ostracismo.

Como reclamo, el formato cuenta con todo un "pelotazo": las imágenes en exclusiva del interior de Cantora, la finca que ha sido refugio durante años de Isabel Pantoja. De lunes a viernes abrirá boca el especial de El precio de Cantora que ofrecerá Telecinco el miércoles.