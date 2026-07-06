Ya es oficial: María José Campanario y María del Monte, las estrellas de la nueva edición de 'Hasta el fin del mundo'

RTVE continúa trabajando en la próxima temporada. Después de cerrar el fichaje de Dani Martínez para Hitster: el juego de los grandes éxitos, la Corporación ha oficializado las siete parejas que participarán en la segunda entrega de Hasta el fin del mundo.

De los 14 nombres destacan dos. Primero el de María José Campanario. La mujer de Jesulín de Ubrique ha aceptado el reto de recorrer los más de 10.000 kilómetros que conforman la ruta diseñada por el formato producido por Zeppelin (Banijay Iberia).

De esta forma, la Campanario sigue vinculada a la televisión después de su participación en El desafío. Además, el pasado viernes se ganó los aplausos tras la actuación que protagonizó con su marido en Tu cara me suena.

María José concursará con la actriz y presentadora Belinda Washington.

Y el otro nombre importante es el de María del Monte. La artista, que ya concursó en MasterChef Celebrity, fue uno de los rostros que participaron en la última edición de Mask Singer, en Antena 3.

En su caso, concursará con Rocío Muñoz, a quien conoció en el programa de La 1 La bien cantá. Fue ahí donde surgió una relación de amistad entre ellas.

Las otras parejas son: la actriz Elena Ballesteros (Periodistas) y su hija Jimena; el 'mozo de Arousa' Borjamina (Reacción en cadena) y Miguel Ángel Gómez (Saber y ganar, Pasapalabra...); Benita Castejón y el promotor de eventos Tony R.; Jorge Sanz y su hijo Merlín, y la atleta Odeia Jainaga y la paralímpica Fiona Pinar.

Los 14 concursantes de 'Hasta el fin del mundo'. RTVE

Como decimos, los 14 concursantes del reality presentado por Paula Vázquez deberán recorrer más de 10.000 kilómetros desde la puerta de la antigua Ruta de la Seda, hasta los volcanes más estremecedores del cinturón de fuego del Pacífico; de los legendarios imperios chinos a los reinos budistas; de las grandes civilizaciones a la naturaleza más salvaje y diversa en un gran desafío durante más de dos meses.

Adaptación del formato del exitoso formato de la BBC Race Across The World, la primera temporada de Hasta el fin del mundo promedió un 12,2% de share y 761.000 espectadores. RTVE destaca que fue el mejor estreno de un concurso-reality en La 1 desde 2018.