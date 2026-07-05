Hoy en los mejores cines: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror dirigido por Steven Spielberg

Emily Blunt con el palito mágico de 'El día de la revelación'. Universal Spain

La ciencia ficción vuelve a mirar al cielo de la mano de uno de los cineastas que mejor ha sabido retratar lo desconocido. El día de la revelación ya se encuentra en los mejores cines convertida en uno de los grandes estrenos del año.

Esta producción supone el esperado regreso de Steven Spielberg al género que marcó buena parte de su carrera.

Hablar de Spielberg es hacerlo de uno de los directores más influyentes de la historia del cine. A lo largo de más de cinco décadas ha firmado alguna de las películas más importantes de la ciencia ficción y la aventura, con títulos como E.T. el extraterrestre, La guerra de los mundos o Jurassic Park.

Una imagen de 'El día de la revelación' Universal

Ahora, el director estadounidense vuelve a explorar los grandes misterios del universo con una historia que combina ciencia ficción, suspense y terror.

Desde que se anunció el proyecto, la película ha estado rodeada de un enorme secretismo. Apenas se han revelado detalles sobre su argumento, una estrategia que ha alimentado su curiosidad.

La historia arranca cuando una serie de fenómenos inexplicables comienza a repetirse en distintos puntos del planeta. Luces en el cielo, desapariciones, extrañas señales y sucesos imposibles de explicar científicamente despiertan el interés de los gobiernos y de la comunidad científica.

Sin embargo, pronto queda claro que las autoridades llevan décadas ocultando una verdad que podría cambiar para siempre la historia de la humanidad: no estamos solos en el universo.

Colin Firth, en 'El día de la revelación' Universal

En medio de esa creciente incertidumbre, una mujer interpretada por Emily Blunt y un hombre al que da vida Josh O'Connor descubren que ambos mantienen una misteriosa conexión con los acontecimientos.

Sin buscarlo, se ven envueltos en una carrera contrarreloj para desenterrar el origen de una de las revelaciones que podría desencadenar un cambio global. Mientras intentan encontrar respuestas, también deberán escapar de quienes intentan mantener el secreto a toda costa.

A partir de ese momento, la película mezcla investigación, persecuciones y grandes secuencias de suspense. Más que una historia de invasión extraterrestre, la película plantea cómo reaccionaría la humanidad si, de un día para otro, tuviera pruebas irrefutables de que existe vida inteligente fuera.

La cinta también reflexiona sobre el miedo a lo desconocido, la manipulación de la información, la fe y la necesidad del ser humano de encontrar respuestas.

Con El día de la revelación Spielberg vuelve a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes referentes del género.