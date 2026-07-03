RTVE prepara ‘Lorca, las horas perdidas’, el nuevo documental de El Rugido sobre el asesinato del poeta hace 90 años

Ángel Ruiz da vida a Lorca en el nuevo documental que prepara RTVE junto a El Rugido Producciones. RTVE

RTVE ya graba Lorca, las horas perdidas, documental que aborda uno de los episodios más enigmáticos y trascendentales de la historia contemporánea española: el asesinato de Federico García Lorca hace 90 años.

Producido por RTVE en colaboración con El Rugido Producciones, la productora de EL ESPAÑOL, el proyecto combina el rigor histórico con un lenguaje audiovisual contemporáneo.

La gran particularidad de Lorca, las horas perdidas es que ese momento histórico se narra en clave detrue crime, un género que renueva la forma de contar grandes casos históricos.

A través de una exhaustiva labor de documentación, testimonios de historiadores e investigadores, recreaciones y material de archivo, reconstruye los acontecimientos que rodearon su detención y ejecución, y analiza las hipótesis y preguntas que, casi un siglo después, permanecen sin respuesta.

El actor Ángel Ruiz es quien da vida al autor de La casa de Bernarda Alba, Yerma o Bodas de sangre en las recreaciones del documental.

Imagen de 'Lorca, las horas perdidas', nuevo documental de RTVE producido por El Rugido. RTVE

Con una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión, Ruiz ha participado en destacadas producciones de RTVE donde también ha interpretado al poeta granadino, como las series El Ministerio del Tiempo y Ena.

RTVE explica que Lorca, las horas perdidas "trata de acercar al gran público una investigación que trasciende la figura del escritor para convertirse en un relato sobre la memoria histórica y la Guerra Civil".

Otros proyectos

El Rugido Producciones continúa sumando proyectos audiovisuales. Acaba de estrenar en Prime Video una nueva entrega de Mi fin de semana perfecto con Rocío Osorno como protagonista.

Además, desde hace unas semanas, tiene en emisión en Telemadrid Sabores de la memoria, una docuserie que recorre la historia de la capital a través de sus restaurantes más emblemáticos. [Vea aquí los programas emitidos]

Este sábado 4 será el turno de Horcher, con el que se reconstruirá la fascinante historia de un restaurante nacido en Berlín que encontró en Madrid una segunda oportunidad tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial.