Hoy en Netflix: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror con una duración de 2 horas

Hay películas que consiguen reinventar un género sin renunciar a los elementos que lo han convertido en un clásico. Este es el caso de ¡Nop!, una de las propuestas de ciencia ficción y terror más originales de los últimos años.

La película puede disfrutarse en Netflix y, durante su duración de 2 horas y 10 minutos, mantiene al espectador en plena tensión.

Dirigida por el oscarizado Jordan Peele, responsable de éxitos como Déjame salir y Nosotros, la cinta vuelve a demostrar su capacidad para mezclar terror, ciencia ficción, suspense y crítica social.

El actor Daniel Kaluuya en '¡Nop!', de Jordan Peele

La trama sigue a los hermanos OJ y Emeral Haywood, interpretados por Daniel Kaluuya y Keka Palmer, propietarios de un rancho especializado en entrenar caballos para producciones cinematográficas.

Tras la misteriosa muerte de su padre, ambos comienzan a presenciar extraños fenómenos en el cielo que alteran el comportamiento de los animales y desafían cualquier explicación lógica.

Convencidos de que algo extraordinario sobrevuela el valle, deciden conseguir prueba de lo que ocurre para conseguir la imagen definitiva. Sin embargo, cuanto más se acercan al misterio, mayor es el peligro que enfrentan.

¡Nop! construye una historia que reflexiona sobre la obsesión por el espectáculo, el poder de la imagen y el precio de convertir cualquier acontecimiento en entretenimiento. Todo ello sin renunciar a una atmósfera inquietante, grandes secuencias de tensión y un apartado audiovisual espectacular.

La película también cuenta con las interpretaciones de Steven Yeun, Brandon Perea y Michael Wincott, que completan el elenco en un reparto de primer nivel.

Una imagen de "¡Nop!"

Aunque Netflix no publica datos exactos ni continuos de las visualizaciones de películas bajo licencias de terceros como ¡Nop!, sí que podemos conocer que, tras la incorporación a su catálogo, el film se posicionó rápidamente en las listas diarias del top 10 de lo más visto en varios países.

Además, durante su estreno original en cines, llegó a acumular 171 millones de dólares a nivel global, impulsada principalmente por el público de Estados Unidos.

Con una fotografía sobresaliente, un misterio que mantiene la intriga hasta el final y una forma muy diferente de abordar la ciencia ficción extraterrestre, ¡Nop! se ha consolidado como una de las películas más originales del género en la última década.

Significa una opción perfecta para los que buscan algo más que las típicas historias convencionales de alienígenas y disfrutan de un terror que va más allá de la oscuridad y que invita completamente a una reflexión.