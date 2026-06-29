Hoy en Prime Video: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror con capítulos de 60 minutos de duración

Las adaptaciones de videojuegos a la pequeña pantalla nunca lo han tenido fácil. Durante años, muchas producciones intentaron trasladar el éxito de las consolas al cine y la televisión sin demasiado acierto.

Sin embargo, esa tendencia ha cambiado y más videojuegos se convierten en los favoritos de los seguidores de sagas.

Una de las mejores pruebas de ello es Fallout, una de las grandes sensaciones de Prime Video y uno de los mayores éxitos de ciencia ficción.

Con episodios que rondan los 60 minutos de duración, la serie se ha convertido en un fenómeno global gracias a su mezcla de acción, terror, humor negro y un espectacular escenario postapocalíptico.

Basada en la popular franquicia de videojuegos de Bethesda Game Studios, la historia se sitúa más de 200 años después de una devastadora guerra nuclear que ha transformado la tierra en un inmenso páramo radioactivo.

Maximus (Aaron Moten) en la segunda temporada de 'Fallout'

Mientras una parte de la población sobrevive en refugios subterráneos conocidos como Vaults, el exterior se ha convertido en un territorio hostil dominado por criaturas mutantes, saqueadoras y facciones enfrentadas.

La trama sigue principalmente a Lucy, una joven habitante de uno de estos refugios que se ve obligada a abandonar la seguridad de su hogar para adentrarse en un mundo tan fascinante como peligroso. Con el objetivo de rescatar a su padre secuestrado, sale a la superficie y se encuentra con mucha violencia.

Fallout

También sigue de cerca la historia de Maximus, un joven soldado de la hermandad del Acero, una facción militar de tintes religiosos que busca recolectar y controlar toda la tecnología del viejo mundo para imponer su orden.

Por último, sigue a un necrófago, un cazarrecompensas mutado por la radiación que lleva vivo más de dos siglos. Antes de las bombas era una famosa estrella de Hollywood, pero ahora es un cínico pistolero sin escrúpulos que conoce los secretos más oscuros del origen del apocalipsis.

Protagonizada por Ella Purnell, Aron Moten y Walter Goggins, la serie fue recibida con entusiasmo por la crítica y el público, consolidándose rápidamente como una de las producciones más vistas de la plataforma.

Cuenta con dos temporadas estrenadas y una tercera temporada confirmada en pleno proceso de producción que llegará a la plataforma de streaming para el verano de 2027.

De esta forma, Fallout demuestra que la ciencia ficción sigue viviendo uno de sus mejores momentos. A nivel global acumula másde 100 millones de espectadores combinando una aventura postapocalíptica diferente y adictiva.