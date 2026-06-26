La ciudad marinera donde desconecta Toñi Moreno: 8 km de playas, castillo medieval y con los mejores anocheceres

Toñi Moreno y la playa de La Barrosa de fondo. GTRES / iStock

Con la temporada televisiva entrando en su recta final, muchos rostros ya empiezan a perfilar sus vacaciones de verano. Tras meses de directos, grabaciones y una agenda apretada, llega el momento de recargar pilas. Y si es frente al mar, mejor.

Es el caso de Toñi Moreno. La presentadora de Canal Sur suele desconectar en

Aunque su 'cuartel general' en los meses estivales está en Sanlúcar de Barrameda, donde tiene una casa y pasa buena parte del verano junto a su hija Lola y su familia, Toñi tiene otro rincón al que suele escaparse siempre que puede: Chiclana de la Frontera.

De hecho, fue la localización escogida por Toñi Moreno para entrevistar para su nuevo programa en Canal Sur. El escenario fue el chiringuito Atentas Playa

El vínculo de la presentadora con Chiclana no se queda ahí, porque en 2023 tuvo el honor de ser la .

A apenas una hora en coche de Sanlúcar, esta se ha convertido en uno de sus destinos favoritos para disfrutar del mar, la gastronomía que ofrecen sus chiringuitos y los atardeceres.

De hecho, la propia Toñi ha asegurado en varias ocasiones que las playas gaditanas son el lugar donde consigue dejar atrás el estrés profesional y recuperar fuerzas rodeada de los suyos.

El atractivo de Chiclana reside en sus cerca de , repartidos entre dos de los arenales más emblemáticos de Andalucía:

La primera está considerada como una de las mejores playas de España y presume de reconocimientos como la . Su extensa franja de arena fina ofrece ambientes para todos los gustos.

Playa de La Barrosa.

Las primeras pistas concentran la zona más animada, con un donde el ambiente se prolonga desde la mañana hasta la puesta de sol.

Más al sur aparece , una zona mucho más tranquila en la que, perfectamente integrados en el paisaje, crean un entorno ideal para pasear junto al Atlántico.

Muy cerca se encuentra la playa de Sancti Petri, más recogida y estrechamente vinculada a la tradición marinera de la localidad.

Desde allí se obtiene una de las , una fortaleza que domina el horizonte desde un pequeño islote frente a la costa.

Aunque popularmente se le conoce como castillo medieval, su va mucho más allá.

En este enclave se levantó el , uno de los santuarios más relevantes de la antigüedad, por el que pasaron figuras históricas como Julio César y Aníbal.

Hoy puede visitarse mediante que parten desde el puerto deportivo.

La experiencia en Chiclana no estaría completa sin su gastronomía. El antiguo poblado de Sancti Petri y los establecimientos repartidos por el litoral permiten degustar especialidades como el que se elabora en las históricas bodegas del municipio.

La silueta del castillo de Sancti Petri en la playa de La Barrosa al anochecer.

El gran espectáculo llega al final del día. Cuando el sol comienza a ocultarse sobre el Atlántico, el cielo se tiñe de tonos rojizos, dorados y violetas.

La música de los chiringuitos acompaña una escena que muchos culminan con un aplauso cuando el astro desaparece.